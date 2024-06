Altra conferma di lusso per la Nutribullet: Ky Bowman resta a Treviso

Ky Bowman sarà un giocatore della Nutribullet Treviso Basket anche nella stagione 2024/2025. Elemento imprescindibile del roster che ha conquistato la salvezza nello scorso campionato, il nativo di Havelock, North Carolina, era un profilo che avrebbe potuto far gola a parecchie squadre che giocheranno le coppe europee il prossimo anno. Nelle 27 partite in cui è sceso in campo...