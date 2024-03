LBA, cade Brescia: Milano e Venezia agganciano Bologna

Dopo la pausa per la Nazionali e per la FInal Eight della Coppa Italia, riparte la Regular Season del campionato di Serie A della LBA. E riparte con un turno che non lesina sorprese.

Cadono le prime due della classe. La Germani Brescia viene sconfitta, inopinatamente, dalla Carpegna Pesaro, i marchigiani erano reduci da otto sconfitte consecutive. La Virtus Bologna cade al Palaserradimigni contro la Dinamo Sassari.



Ne approfittano l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia che liquidano rispettivamente la Openjobmetis Varese e la Givova Scafati.

Vittorie importanti anche per Reggio Emilia, che batte Trento, la GeVi Napoli che bagna al meglio la vittoria in Coppa Italia superando Treviso, l'Estra Pistoia che ha la meglio di Tortona e soprattutto della Happy Casa Brindisi che batte Cremona e riapre la lotta salvezza.

RISULTATI, CLASSIFICA ED HIGHLIGHTS

Risultati della 21 giornata della Serie A di basket:

Classifica Serie A UnipolSai

Germani Brescia 32

Virtus Segafredo Bologna 30

EA7 Olimpia Milano 30

Umana Reyer Venezia 30

UnaHotels Reggio Emilia 24

GeVi Napoli 24

Estra Pistoia 20

Bertram Tortona 20

Givova Scafati 20

Dolomiti Trentino 20

Vanoli Cremona 18

Banco di Sardegna Sassari 18

Openjobmetis Varese 16

Nutribullet Treviso 12

VL Carpegna Pesaro 12

Happy Casa Brindisi 10

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH DELLA CAPOLISTA