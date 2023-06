Morto a 48 anni il campione di hockey Leo Insam

Lutto nel mondo dello sport. È morto, ad appena 48 anni, Leo Insam, considerato uno dei migliori difensori di hockey su ghiaccio non solo in Italia ma a livello internazionale. Originario della Val Gardena, dopo il ritiro lavorava come albergatore e il suo cuore ha smesso di battere per un malore sabato 24 giugno.

Insam aveva gareggiato a lungo per l'HC Gardena. "Il capitano di lungo corso dell’HCG è stato uno dei migliori giocatori che il nostro club abbia mai prodotto - si legge in una nota della società -. La sua gentilezza rimarrà indimenticabile come l’incredibile classe e disinvoltura che lo contraddistinguevano sul ghiaccio. Il club invia tanta forza ai familiari e agli amici in questo momento difficile".

Leo Insam in carriera ha vestito anche le maglie di Milano, Bolzano, Asiago, Klagenfurt e Düsseldorf vincendo quattro scudetti, quattro supercoppe italiane e due coppe Italia. Per anni è stato anche una colonna della Nazionale: per lui 137 presenze in maglia azzurra, 6 Mondiali e due Olimpiadi (Lillehammer 1994 e Nagano 1998). Nel 2010, dopo un brutto infortunio alla schiena, ha chiuso la carriera da professionista.

"Il suo stile di gioco e la sua personalità gli hanno dato modo di entrare nel cuore di tanto tifosi, prima e dopo la carriera sul ghiaccio. La Fisg desidera esprimere il più profondo cordoglio a tutta la famiglia Insam in questo momento difficile", si legge in una nota della Federazione italiana sport del ghiaccio.

