Maradona e quei palleggi meravigliosi prima della finale di Coppa Uefa: il video cult

Il campione argentino è morto a 60 anni. Ecco l'indimenticabile show sulle note di "Live is life" prima della sfida contro lo Stoccarda che regalerà al Napoli la vittoria della coppa nel 1989

Diego Armando Maradona è morto. Lo ha annunciato il giornale argentino "Clarin", secondo cui l'ex Pibe de Oro è deceduto in seguito a un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Maradona era stato operato per un ematoma subdurale. Oggi la terribile notizia. Il mondo piange il più grande calciatore di tutti i tempi.

Con lui c'era la figlia Giannina. Maradona aveva compiuto 60 anni il 30 ottobre scorso. Il 4 novembre scorso era stato sottoposto "con successo" all'operazione al cervello per rimuovere un coagulo. A comunicarlo era stato il portavoce del Pibe de Oro, Sebastian Sanchi. L'operazione era stata effettuata alla clinica Olivos di Buenos Aires, ed era durata circa 80 minuti.

Ecco l'indimenticabile show di Maradona sulle note di "Live is life" prima della sfida contro lo Stoccarda che regalerà al Napoli la vittoria della Coppa Uefa nel 1989. Un video cult, un campione immortale. Diego Armando Maradona è morto. Ma Diego Armando Maradona non morirà mai.

