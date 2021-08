Marcell Jacobs, quanto vale la medaglia nei 100 metri: ecco quanto guadagnerà

Il nuovo campione olimpico incasserà il premio previsto dal Coni, avrà un aumento di grado e di stipendio come atleta delle Fiamme Gialle e sta già ricevendo moltissime richieste per sponsorizzazioni e partecipazioni televisive

In questo momento Marcell Jacobs è l’uomo del momento. Il successo ottenuto nei 100 metri ha fatto lievitare le sue quotazioni: non soltanto quelle in pista. L’uomo più veloce dell’Olimpo presto potrebbe arrivare a incassare fino a 5 milioni di euro. 180 mila euro gli spettano come premio per la medaglia d’oro. Jacobs, inoltre, è un atleta delle Fiamme Gialle che per i suoi successi sportivi che hanno dato lustro all’Italia riceverà un aumento di grado e di relativo stipendio.

Ci sono, poi, le tante le proposte che potrebbero presto farlo diventare l’atleta più ricco d’Italia, alle spalle soltanto dei calciatori. La prima proposta televisiva sarebbe già arrivata. Milly Carlucci lo vorrebbe nel cast di Ballando con le stelle.

Nei 3 anni che precedono le prossime Olimpiadi, in programma a Parigi nel 2024, avrà l’occasione per monetizzare il successo riscosso in Giappone. Sarà il campione olimpico in carica e l’uomo da battere. Sui social sta letteralmente spopolando e i suoi follower stanno aumentando in modo esponenziale. Da qualche tempo la sua immagine è curata Doom (Dream of ordinary madness), società il cui proprietario è un certo Fedez che detiene il 49%.

Ci sono buone probabilità che la Nike possa celebrarlo con una linea tutta sua e che diventi il testimonial per prodotti alimentari o prodotti emblema del made in Italy che puntano a conquistare i mercati esteri. Le cifre per le sue partecipazioni ai meeting aumenteranno di conseguenza. La Gazzetta dello Sport pensa che possa valere 150 mila euro.

Come tutti gli atleti che hanno conquistato una vittoria olimpica, soprattutto a sorpresa, dovrà imparare a gestire gli impegni sportivi e quelli extrasportivi. Sicuramente non sarà facile. Ora, però, non è il momento di pensarci.

Domani, venerdì 6 agosto alle 15.50, è in programma la finale maschile della staffetta 4x100. Marcell Jacobs insegue a Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta spera di correre verso un'altra impresa.