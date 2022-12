È morto Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo

È morto Mario Sconcerti, giornalista sportivo del Corriere della Sera, all'età di 74 anni. Ne dà notizia lo stesso Corriere nell'home page del sito. "Fino a venerdì - scrive il Corriere - ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose. Sconcerti è stata una delle firme storiche del giornalismo sportivo italiano, già direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. Nel corso della sua carriera è stato anche direttore generale della Fiorentina".

Per diversi anni Sconcerti ha condotto la trasmissione "Terzo tempo - in onda con noi", oltre che essere opininista su Sky Sport nella trasmissione Sky Calcio Show, il contenitore domenicale di Sky Sport dedicato alle partite di Serie A, sino al 2015. Dall'agosto 2016 al 2019 è stato ospite delle trasmissioni sportive della Rai. In occasione del campionato del mondo 2018 è stato opinionista di Mediaset. Sconcerti era ricoverato al policlinico di Roma Tor Bergata per accertamenti.