Marketa Vondrousova è la nuova campionessa di Wimbledon

Marketa Vondrousova è la nuova regina del Torneo di Wimbledon. La tennista ceca, attuale n. 42 nella classifica mondiale della World Tennis Association, ha centrato il successo più importante della sua carriera battendo la tunisina Ons Jabeur, numero 6, con un doppio 6-4, nel match che si è giocato oggi 15 luglio. La tunisina era la favorita del pronostico dopo essere arrivata in finale lo scorso anno. La tennista mancina della Repubblica Ceca, 24 anni di Sokolov, è al suo primo Slam vinto. Raggiunse la finale a Parigi nel 2019.

Tristezza invece per la rivale del match. Ons Jabeur, sconfitta nella finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, non trattiene le lacrime nel ricevere il premio per la seconda classificata. "Sembrerà orribile in fotografia, ma questa è la sconfitta più dolorosa della mia carriera. Però non voglio mollare e tornare più forte di prima", ha detto la tunisina, tra gli applausi. "Congratulazioni a Marketa per questa straordinaria vittoria. Sei una giocatrice fantastica e sapendo di tutti i suoi infortuni sono felice per te", ha aggiunto rivolta alla rivale, "Io prometto di tornare e di vincere questo torneo".