MotoGp, Marquez pubblica la radiografia (impressionante) del braccio rotto

Ci ha provato, ma correre in quelle condizioni era impossibile. Marc Marquez ha pubblicato su Instagram la radiografia del suo arto prima e dopo l'intervento per la frattura dell'omero: si vedono 12 viti e una placca, necessarie per ridurre la frattura riportata nella caduta del GP di Spagna, a Jerez, del 19 luglio: "Buongiorno. Inizio la settimana con nuova energia, ma prima voglio condividere con voi alcuni scatti relativi alla settimana che è appena passata”.

Operato due giorni dopo l'incidente a Barcellona dal Dottor Mir, Marquez ha provato un rientro record per il GP di Andalusia.

Arrivato in circuito il giovedì, ha superato i controlli sanitari e ha ricevuto l'ok dai medici, lo spagnolo della Honda è quindi sceso in pista nelle Libere3 e nelle Libere4 del sabato per verificare le sue condizioni, ma poi si è arreso al dolore: "Non sentivo più il braccio ed era pericoloso".

Marquez ora ha un cronoprogramma serratissimo per la riabilitazione approfondita per il GP della Repubblica Ceca domenica 9 agosto a Brno. Il campione ha già 50 punti di ritardo da Fabio Quartararo in classifica generale. E non ha intenzione di mollare lo scettro.