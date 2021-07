Matteo Berrettini, la 'lezione di stile' agli inglesi conquista gli italiani: è tennis-mania

Capita sempre così dopo una grande impresa. Tutti sognano di essere il nuovo campione. Sta capitando lo stesso a Matteo Berrettini. Il tennista romano, nato a Roma il 12 aprile 1996, davanti a sé ha una lunga carriera ed il suo secondo posto a Wimbledon (qui potete rivedere gli highlights della finale) ha già conquistato le italiane e gli italiani.

Berrettini è rapido e insieme elegante. Dall’alto del suo imponente 1 metro e 96 cm è capace di fare subito breccia nei tifosi. Anche grazie a lui i biglietti per le ATP Finals che sono in programma a Torino (qui potete vedere come la città della Mole si sta trasformando per accogliere l'evento) dal 14 al 21 novembre, stanno andando letteralmente a ruba. Sono già 85.000 mila i biglietti venduti.

Partendo dalle sue doti fisiche si è allenato nel tempo per affinare sempre più le doti tecniche, tattiche e crescere sul piano mentale. Domenica ha perso sul campo, dopo aver lottato a lungo contro il numero 1 al mondo, il serbo Novak Djokovic, ma ha vinto nel cuore degli italiani e degli sportivi di tutto il mondo.

Il confronto con quanto successo a Wembley è stato inevitabile. Berrettini, nell'accettare la sconfitta, nel tempio del tennis è stato principesco e signorile. I reali inglesi, invece, che hanno lasciato il loro stadio mentre stava festeggiando l’Italia, sono stati decisamente meno nobili.

Anche per questo è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che l'ha ringraziato, insieme agli azzurri, per aver reso onore allo sport. Diventando un esempio, capace di far esplodere in tutto il Paese una vera e propria tennis-mania.