Wimbledon 2021: la crescita di Matteo Berrettini, ecco perché può puntare alla finale

Il tennista romano si prepara a scendere in campo da favorito nello slam londinese contro Felix Auger Aliassime. In semifinale potrebbe incontrare Roger Federer

Ottavi di finale di Wimbledon 2019. Roger Federer travolge Matteo Berrettini. 6-1 6-2 6-2, questo il risultato finale del match. Il tennista romano (classe 1996), in quell'occasione, patì anche l’emozione di giocare contro il suo idolo sul Centre Cour dello Slam londinese. Alla fine, però, ringraziò il Re di Wimbledon per la lezione con la lungimiranza di chi aveva capito che si sarebbe rivelata determinante nel suo percorso di crescita.

Due anni dopo, infatti, il Matteo Berrettini che si presenta a Wimbledon è un giocatore decisamente più solido e più maturo. La vittoria sull’erba nel torneo londinese del Queen’s, che ha definito il successo più importante della sua carriera, gli ha dato ulteriore consapevolezza.

In modo autorevole ha sconfitto tutti gli avversari che ha trovato sinora nel tabellone di Wimbledon 2021. L’argentino Pella al primo turno, l'olandese Botic van de Zandschulp, al secondo turno, lo sloveno Aliaz Bedene, al terzo turno e il bielorusso ìIl'ja Ivaška agli ottavi.

Wimbledon 2021: il tabellone di Matteo Berrettini

L'unico che è stato in grado di stappargli un set è stato l'argentino Pella nel secondo set del match d'esordio. Per questo le quotazioni per il successo finale di Matteo Berrettini scendono di pari passo con i risultati ottenuti in campo in questa edizione dei Championship e con gli applausi guadagnati da parte del pubblico inglese e non solo.

Il favorito per la vittoria del torneo è Novak Djokovic. Il suo successo appare prevedibile e quasi scontato. Una sua vittoria paga 1,50. Il secondo tennista più quotato è il russo Medvedev (8.00), davanti a Federer (9.00). La vittoria di Berrettini è quotata 9.00.

Per ora ha già ottenuto un risultato grandioso. Erano 23 anni che un italiano non arrivava così avanti sull’erba londinese, con Sanguinetti dove si arrese all'olandese Richard Krajicek per 2-6 3-6 4-6. La novità è che Berrettini si presenterà al prossimo match da favorito. Giocherà domani: l'orario è da definire.

Berrettini con il suo super-servizio, la palla-corta, i punti a rete, l’aggressività e la propositività del suo tennis sta conquistando sempre più tifosi. Nella sfida dei quarti incontrerà il suo amico Felix Auger Aliassime, che ha battuto Sascha Zverev in 5 set. Il tennista romano in semifinale incontrerebbe il vincente del match tra Federer e Hurkacz. Inutile nascondere che sogniamo una nuova sfida contro Roger Federer, la rivincita dell’ottavo di finale giocato nel 2019.

Il tennista romano potrebbe far veramente vedere al maestro elvetico quanto è cresciuto in questi anni. Il match, che sarebbe l’occasione anche per vendicare l’onorevole sconfitta subita da Lorenzo Sonego agli ottavi, varrebbe l’accesso alla finale di Wimbledon: Berrettini entrerebbe nella storia. Solo Nicola Pietrangeli tra i tennisti italiani può vantare una semifinale nello Slam londinese. Da anni aspetta un successore.