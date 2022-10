Mbappé ha il contratto più ricco mai firmato da uno sportivo: 636 milioni in 3 anni

"È il contratto più ricco mai firmato da uno sportivo". Con queste parole, il quotidiano francese Le Parisien descrive il contratto, svelato in esclusiva, tra il fuoriclasse Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain. Si tratta di un'intesa siglata lo scorso maggio, quando Mbappé sembrava intenzionato ad allontanarsi da Parigi per accordarsi con il Real Madrid di Carlo Ancelotti. A convincerlo a restare nella capitale francese era stato il pressing del presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, che - secondo quanto si scopre adesso - ha messo sul piatto più di 630 milioni di euro lordi per tre stagioni. Un contratto che supera di fatto il precedente record di Lionel Messi. Si tratta del rinnovo più ricco nella storia dello sport, inteso come ricavo complessivo per tutta la durata dell'accordo.

Tra i bonus inseriti nel contratto del fuoriclasse francese ce n'è anche uno legato alla "fedeltà". Il campione 23enne guadagnerà nel dettaglio 216 milioni come stipendio base, a cui si aggiunge un bonus alla firma di 180 milioni e un "incentivo fedeltà" (se porta a termine il contratto triennale) da 240 milioni di euro. Cifre "monstre" che tuttavia non sembrano ancora aver convinto del tutto Mbappé che, secondo le indiscrezioni riportate dall'Equipe, starebbe spingendo per lasciare il Paris Saint-Germain a gennaio.

Questi rumors però sono stati smentiti dopo alcuni giorni dallo stesso giocatore: "Qui a Parigi sono davvero felice e non ho mai chiesto di essere ceduto a gennaio", ha detto.