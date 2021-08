L'addio di Messi al Barcellona tra le lacrime

Leo Messi si è presentato davanti ai microfoni a mezzogiorno di questo 8 agosto che diventerà una giornata storica e prima delle domande dei cronisti presenti ha voluto mandare un suo messaggio al popolo blaugrana: "La verità è che è difficile, molto difficile dire addio, dopo tanti anni, dopo una vita qui al Barcellona e non sono pronto per questo. Non è come avevo pensato", ha detto il campione argentino, che non è riuscito a trattenere le lacrime nel corso della conferenza di addio al Barcellona al Camp Nou.

"Sono arrivato qui 21 anni fa che ero bambino e ne ne vado ora che sono uomo, ho una moglie, tre figli. Una vita. Ho promesso loro che tornerò. Vedo qui i miei compagni, quelli con cui sono cresciuto in questo club che mi ha dato tanto, tantissimo, che mi ha fatto crescere e migliorare e diventare quello che sono. Per questa maglia ho dato tutto. Non ho mai immaginato un addio, un addio così. Avrei voluto farlo al limite sul campo, per salutarli, per sentire il loro affetto, per ricambiare il loro amore. Ho dato tutto al Barcellona, ho dato tutto perché questo club diventasse il migliore, il più grande al mondo”.

Ma il campione ha ancora voglia di vincere e dichiara: "Al Barcellona sanno che voglio continuare a competere a livelli alti per vincere tutto. Sono gli ultimi anni della carriera e voglio passarli allo stesso modo. Tutti sanno che sono fatto così. Per cui è scontato che andrò in club che possa competere a livelli alti, questa è la mia intenzione", ha aggiunto.

Infatti la Pulce ha detto di sì al Psg. L'annuncio del passaggio di Leo Messi al Psg è arrivato nella tarda serata di ieri - venerdì - direttamente dalla famiglia Al Thani, che su Twitter ha ufficializzato la conclusione della trattativa. Accordo per 3 anni di contratto a 35 milioni di euro netti a stagione. I tifosi vorrebbero una presentazione in grande stile, la società - pur considerando il periodo di pandemia - cercherà di regalare uno show degno di un fuoriclasse-mito come Messi.