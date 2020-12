Michael Antonelli non ce l'ha fatta: a due anni dal rovinoso incidente, ucciso a 21 anni dal Covid

Ha lottato fino all'ultimo, con tutta l'energia di un ragazzo che aveva appena compiuto 21 anni. Michael Antonelli è morto all'ospedale di San Marino, dove era stato ricoverato per una grave crisi respiratoria: negli ultimi giorni era stato colpito dal Covid.

Ciclismo in lutto, è morto Michael Antonelli

Il decesso di Antonelli, che scuote il mondo del ciclismo italiano, arriva a due anni e 4 mesi da quel terribile incidente del 15 agosto 2018 di cui era stato vittima alla 72esima edizione della Firenze-Viareggio, classica per elite e Under 23. Antonelli, della Repubblica di San Marino, correva con i colori della Mastromarco Sensi Nibali. La rovinosa caduta era avvenuta dopo 91 km di corsa: il ciclista era precipitato in un dirupo. Le sue condizioni apparvero subito molto gravi.

Iniziò una lunga riabilitazione in strutture come il Montecatone Ospedale di Riabilitazione di Imola, specializzato in lesioni midollari e cerebrali, e il centro Luce di Santarcangelo. Michael Antonelli lottava come un leone, riusciva anche ad alimentarsi e riconosceva le persone. La situazione è precipitata negli ultimi giorni.

Foto da CesenaToday

La sua vicenda aveva toccato i cuori di tutti gli sportivi sammarinesi, dove Antonelli aveva iniziato la sua carriera di ciclista nella Juvenes, che esprime cordoglio e vicinanza ai suoi cari. "La nostra comunità profondamente colpita dall’emergenza sanitaria e dalla sofferenza che ci ha imposto, viene ulteriormente scossa dalla morte del giovane Michael Antonelli", scrive in un post il Segretario di Stato Pedini Amati. "Michael era un ragazzo modello e un atleta valoroso che ha tenuto alti i colori della bandiera della nostra Repubblica e che dopo aver vinto sulla sua bici le gare più dure ha perso oggi quella contro un destino per lui troppo crudele".