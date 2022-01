Mino Raiola operato d'urgenza

Mino Raiola, tra i più noti procuratori del mondo del calcio, è stato operato d'urgenza a Milano. L'agente 54enne, stando a quanto appreso, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al San Raffaele, dove si trova ricoverato e dove resterà sotto osservazione. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni circa le sue condizioni.

Al momento non è noto il malore che ha colpito Raiola, che assiste alcuni dei calciatori più forti e ricchi del pianeta. Nella sua scuderia ci sono, tra gli altri, l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, il centravanti norvegese Erling Håland, il portiere Gianluigi Donnarumma - passato in estate dai rossoneri al Paris Saint-Germain - e il difensore juventino Matthijs de Ligt.

Chi è Mino Raiola

Nato il 4 novembre 1967 a Nocera Inferiore (in provincia di Salerno), Mino Raiola, all'anagrafe Carmine Raiola, negli anni '60 emigrò dalla Campania con la sua famiglia per aprire una pizzeria in Olanda. Lui non ha mai fatto il pizzaiolo, come spesso si dice, ma è stato subito rapito dal mondo del calcio. Dopo gli inizi al lavoro nelle giovanili dell'Haarlem, ha cominciato a lavorare con i calciatori olandesi fino a diventare uno dei procuratori sportivi più potenti e carismatici al mondo.