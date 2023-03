È morto Dick Fosbury, l'inventore dello stile di salto in alto

Il mondo dell'atletica piange la scomparsa all'età di 76 anni di Dick Fosbury, campione di salto in alto negli anni '60 e '70. A dare la triste notizia il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. Oro olimpico a Città del Messico 1968 con 2.24 metri, a lui si deve l'innovativa "Fosbury Flop", la tecnica con la quale l'atleta scavalca l'asticella rovesciando il corpo all'indietro e cadendo sulla schiena, ormai diventata consuetudine per tutti i saltatori.

"È a malincuore che devo dare la notizia che l'amico e cliente di vecchia data Dick Fosbury è morto serenamente nel sonno domenica mattina presto dopo un breve incontro con una ricorrenza di linfoma. La leggenda di Track & Field lascia sua moglie Robin Tomasi, figlio Erich Fosbury e le figliastre Stephanie Thomas-Phipps di Hailey, Idaho e Kristin Thompson. Una "Celebrazione della vita" è in programma dalla famiglia e si terrà nei prossimi mesi. I dettagli saranno disponibili a breve. Dick mancherà tantissimo agli amici e ai fans di tutto il mondo. Una vera leggenda, e amica di tutti!"

Il salto in alto fino al suo avvento si reggeva sullo stile ventrale, tanto che nelle sue prime esperienze agonistiche l’atleta veniva visto con scetticismo. La storia è iniziata quando Dick Fosbury ha vinto un campionato juniores due anni prima dei Giochi di Messico 1968. Un tecnico federale lo ha filmato e da lì si è iniziato a parlare di quel nuovo modo di saltare l’asta. Poi Dick Fosbury ha vinto le Olimpiadi di Città del Messico con la misura di 2,24. Non è stato record del mondo ma ha cambiato la storia.