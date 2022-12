È morto Fabian O'Neill: calciatore ex Juve e Cagliari

Lutto nel mondo del calcio. A 49 anni è morto Fabian O'Neill, ex centrocampista che, con la maglia della Juventus, ha collezionato venti presenze dal 2000 al 2002. In Italia ha giocato anche nel Cagliari dal 1995 al 2000 e nel Perugia dove in totale, nel 2002, ha giocato nove partite e segnato un solo gol contro il Torino.

O'Neil ha appeso le scarpette al chiodo l'anno successivo, all'età di 29 anni. Serse Cosmi, all'epoca allenatore del Perugia, lo aveva definito tecnicamente come il più forte giocatore che avesse mai allenato. L'ex giocatore era ricoverato a Montevideo da sabato mattina a causa di complicazioni legate a una malattia epatica. Questa mattina - domenica 25 dicembre - le sue condizioni sono peggiorate ed è morto in ospedale, proprio nel giorno di Natale. Era stato ricoverato ieri in ospedale a Montevideo a causa di un'emorragia, ma le cure questa volta non sono riuscite a salvare il 49enne, minato dall'abuso di alcol e già più volte costretto a ricoveri e interventi.

La squadra rossoblù ha voluto ricordarlo sui propri profili social: "Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi".