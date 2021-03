Calcio sotto shock, è morto Franco Acosta: aveva 25 anni

L'ex Villareal si trovava nel suo Paese, in Uruguay, e in compagnia del fratello aveva cercato di attraversare a nuoto un torrente vicino a Canenoles

Una tragedia immane, che scuote il mondo del calcio. E' morto Franco Acosta, uruguaiano classe 1996, ex giocatore del Villarreal nella Liga spagnola. Il giovane è stato trovato morto a due giorni dalla sua scomparsa durante una nuotata.

Franco Acosta morto, calcio in lutto

Acosta si trovava nel suo Paese, in Uruguay, e in compagnia del al fratello aveva cercato di attraversare a nuoto un torrente vicino a Canenoles. Il fratello ne aveva denunciato la scomparsa sabato: dopo 48 ore di drammatiche ricerche le autorità locali hanno trovato il suo corpo. Fine delle speranze. Ha trovato la morte tra le acque del torrente Arroyo nei pressi di Pando.

Sconvolti amici ed ex compagni di squadra: il Villarreal, una delle due squadre in cui Acosta ha giocato in Spagna, gli ha dedicato un post sui canali social ufficiali. "Siamo profondamente scioccati e tristi per la tua perdita, ti ricorderemo per sempre".

Acosta, che in Spagna aveva giocato anche con il Racing Santander, era nato il 5 marzo del 1996, aveva quindi appena compiuto 25 anni: dopo tre stagioni tra Villarreal e Racing, era tornato in patria nell’Atenas, nella Serie B uruguagia. Talento cristallino, si era fatto notare nelle rappresentative giovanili dell'Uruguay under 17 e under 20.