Morto a 42 anni Konstantin Koltsov: lutto terribile per la stella del tennis Aryna Sabalenka

È morto a 42 anni Konstantin Koltsov, ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio e noto anche per essere il fidanzato di Aryna Sabalenka, numero due del tennis mondiale. Non sono state rese note le cause del decesso. Nell’annunciare la tragica notizia, la federazione bielorussa di hockey ha spiegato sul suo sito solo che la morte è avvenuta "improvvisamente".

Nella sua carriera, Koltsov ha giocato per la nazionale bielorussa alle Olimpiadi invernali del 2002 e del 2010. Ha preso parte a nove campionati del mondo e ha giocato per tre stagioni con i Pittsburgh Penguins della National Hockey League (Nhl). "Siamo in lutto" ha scritto sul proprio sito la federazione bielorussa di hockey. Non si sa con certezza dove si trovasse Koltsov al momento della morte. Secondo alcuni siti di informazione bielorussi è probabile però che l’ex atleta fosse a Miami dove la fidanzata è impegnata con i Masters 1000. Per la tennista è un lutto terribile e inaspettato. Solo cinque anni fa aveva dovuto affrontare la morte del papà, anche lui un ex giocatore di hockey morto a soli 44 anni.