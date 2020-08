E' morto Sandro Mazzinghi, gloria della boxe italiana

Lutto nel mondo del pugilato. La boxe italiana piange Sandro Mazzinghi, morto questa mattina all'età di 81 anni all'ospedale Felice Lotti di Pontedera. Il pugile toscano ebbe una storica rivalità con Nino Benvenuti negli anni '60 e fu campione del mondo nella categoria dei pesi medi junior. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo 24 agosto a Pontedera.

L'annuncio della famiglia sulla pagina Facebook dell'ex campione: "Diamo il triste annuncio della scomparsa di nostro padre. Tutti sapete quanto amore aveva per il prossimo e per l'onesta che ha sempre avuto nei confronti di tutti. Per noi oggi è un giorno triste ma non possiamo che andare orgogliosi per l'uomo, l'atleta, il campione e il padre che è stato. Ciao Babbo non ti dimenticheremo mai, resterai sempre con noi e con tutti quelli che ti hanno voluto bene. La tua famiglia, David Simone e Marisa".