MotoGp, dove vedere gara 15 agosto 2021: diretta Sky e differita Tv8, orari Gp Austria

MotoGp Austria 2021, si corre a Ferragosto 2021. Stessa pista, nome diverso. Cambia solo la denonimazione del Gran Premio, da GP di Stiria a GP d'Austria, ma si corre il 15 agosto sempre sul Red Bull Ring. E come settimana scorsa è live su Sky: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto live su Sky Sport MotoGP (canale 208). La differita più tardi su Tv8 in chiaro. La Yamaha ha sospeso Vinales per aver svolto operazioni irregolari nel GP di Stiria, mettendo in pericolo lui e gli altri piloti, oltre a danneggiare il motore. Il team ha deciso di non sostituirlo.

Martin straordinario, il pilota Pramac "concede" il bis al Red Bull Ring: conquista la pole nel GP Austria firmando il nuovo record della pista in 1:22.643. Martin era stato il più veloce in qualifica anche una settimana fa nel GP Stiria, su questo stesso tracciato. Dietro lo spagnolo scatteranno Quartararo (2°) e Bagnaia (3°). L'italiano, in sella a una Ducati che non delude le aspettative, ha trovato però nuovi problemi con le gomme soft che, fortunatamente, hanno portato comunque a un tempo di rilievo. La seconda fila è anche di marca Ducati, con Zarco quarto e Miller sesto divisi solo dalla Honda di Marc Marquez. In top 10 anche Mir, Aleix Espargarò, Oliveira e Binder. A chiudere la quarta fila sono poi Pol Espargarò e Takaaki Nakagami. Non è riuscito a passare il taglio per il Q2 per appena 105 millesimi Alex Rins, costretto con la sua Suzuki a partire dalla quinta fila al fianco della Honda di Alex Marquez e la Ducati del team Esponsorama di Enea Bastianini. Dietro di loro Lecuona che apre la sesta fila occupata da altri due italiani, Luca Marini e Valentino Rossi.

MotoGp Austria: orari Sky 15 agosto 2021

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP – Differita su TV8 dalle 17.05

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.30: Moto E-Race

Ore 16: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP

MotoGp Austria: orari Tv8 15 agosto 2021

14.05 Differita Moto3 Gara

15.24 Differita Moto2 Gara

17.04 Differita MotoGP Gara

18.30 Differita MotoE Gara

Classifica 2021