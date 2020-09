MotoGp oggi in tv: dove vedere il Gp Emilia Romagna in diretta (orari Sky e Tv8)

E' il giorno della MotoGp, si corre in Italia. Dopo il GP di San Marino, oggi la classe regina è a Misano per il GP dell'Emilia Romagna. Sul circuito di Misano Adriatico intitolato all'indimenticabile Marco Simoncelli in tanti continuano a sognare di strappare la corona mondiale a Marc Marquez che è ancora fuori per infortunio. Ecco come seguire la gara di oggi in tv.

Orari MotoGp oggi: dove vedere il GP dell'Emilia Romagna

Sono annunciati in gran forma Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Joan Mir e Valentino Rossi, oltre ovviamente all'attuale leader del Mondiale Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

Maverick Vinales su Yamaha è in pole position davanti a Jack Miller, Ducati Pramac, +0''076, e a Fabio Quartararo, Yamaha Petronas in ritardo di 0''145. Quarto tempo e seconda fila per Pol Espargaro, su Ktm che precede Francesco Bagnaia, Ducati Pramac, e Brad Binder su Ktm. Settimo tempo per il 'Dottore' Valentino Rossi su Yamaha, ottavo Franco Morbidelli, Yamaha Petronas, nono e decimo posto per le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso.

La gara sarà trasmessa domenica in diretta in chiaro dalle ore 14 anche su Tv8. Si potrà vedere in streaming su DAZN e su NOW TV e come sempre sul canale dedicato di SKY (Sky Sport Uno). Per il secondo gran premio italiano della stagione Sky ha infatti deciso di dare anche ai non abbonati la possibilità di seguire la corsa di casa in diretta dalle ore 14 e non in differita. Una buonissima notizia.

MotoGp oggi in tv: orari Sky e Tv8 Gp Emilia Romagna

DOMENICA (copertura integrale su Sky Sport MotoGp, canale 208, e su Dazn):

8:20-8:40 Moto3 Warm Up

8:50-9:10 Moto2 Warm Up

9:20-9:40 MotoGp Warm Up

10:05 Enel MotoE (Gara2 – 7 giri, diretta Tv8)

11:00 Moto3 (Gara 23 giri, diretta anche Tv8)

12:20 Moto2 (gara 25 giri, diretta anche Tv8)

14:00 MotoGp (gara 27 giri, diretta anche Tv8)

