MotoGp, calendario: nuove date per il Covid, si corre in Usa e Thailandia, salta il Giappone

La pandemia sta obbligando gli organizzatori del Motomondiale a modificare in corsa il calendario per riuscire a portare a termine anche questa stagione. Oggi, 23 giugno, sono state rese note le seguenti modifiche al calendario della MotoGp 2021.

Il Gran Premio delle Americhe, a Austin, si correrà domenica 3 ottobre. Il Gran Premio di Thailandia è stato spostato al 17 ottobre, mentre non si disputerà il Gran Premio del Giappone.

La gara nipponica è stata annullata per la pandemia, per le complicazioni nel viaggio e per le relative difficoltà logistiche.

Qui di seguito trovate il calendario della seconda parte di stagione MotoGp aggiornato: