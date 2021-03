Il Dovi proverà l'Aprilia: c'è la data del test

Andrea Dovizioso proverà l'Aprilia. Il forlivese, che quest'anno si è preso un anno sabbatico dopo la fine del lungo matrimonio con la Ducati, farà un test sulla RS-GP 2021 che correrà nel mondiale MotoGP e che, portata all’esordio nei test da Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori, ha subito fornito buone sensazioni. La Casa di Noale, al termine della passata stagione, aveva corteggiato a lungo il Dovi. Aprilia Racing e Andrea Dovizioso saranno insieme in pista in Spagna, a Jerez de la Frontera, dal 12 al 14 aprile.

I commenti

“L’interesse di Aprilia mi ha fatto piacere - ha dichiarato il Dovi - e quando abbiamo parlato della possibilità di fare questa prova ho accettato volentieri l’invito, per poter guidare nuovamente una MotoGP e tenermi in allenamento dando i miei feedback ai tecnici. Voglio ringraziare Aprilia Racing per questa opportunità".

L'Amministratore delegato Massimo Rivola commenta così questo test: “E’ stato un piacere invitare Andrea, i giorni di Jerez saranno semplicemente l’occasione di conoscerci meglio, anche in pista. Non sarà una prova di matrimonio ma l’occasione per girare insieme senza alcun obbligo di impegno per il futuro. Conosciamo tutti il valore di Andrea e il suo contributo sarà importante, anche per un solo test”.