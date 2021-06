MotoGp Olanda, Ducati: Bagnaia e Miller pronti alla sfida di Assen

I due portacolori della Ducati si preparano a scendere in pista per questa gara davvero importante in chiave Mondiale

Francesco Bagnaia e Jack Miller sono pronti alla grande sfida del Gran Premio d'Olanda. Domenica 27 giugno si correrà sulla storica pista di Assen. “La Cattedrale” ha ospitato ininterrottamente il Motomondiale dalla sua prima edizione nel 1949. Soltanto nel 2020, a causa della pandemia, il Gran Premio in terra d'Olanda non si è disputato. C'è grande attesa per la gara di domenica che si svolgerà a una settimana di distanza dal Gran Premio di Germania, concluso da Bagnaia in quinta posizione e da Miller al sesto posto. La corsa sul TT di Assen sarà il nono Gran Premio della stagione MotoGP 2021 e l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

La Ducati sulla pista di Assen Ducati ha trionfato in una sola occasione, nel 2008 con Casey Stoner, mentre sono 7 i podi totali e 3 le pole position finora conquistate in Olanda dalla casa di Borgo Panigale.

MotoGp Assen: Bagnaia e Miller sono ottimisti

Proprio ad Assen, nel 2016, Jack Miller ha ottenuto invece il suo primo successo nella classe regina, disputando una bellissima gara sotto la pioggia. Il pilota australiano, terzo in campionato, punta ad ottenere un altro risultato importante questo fine settimana, per poter concludere al meglio la sua prima parte di stagione. Francesco Bagnaia, autore di una straordinaria rimonta nell’ultima gara in Germania, proverà in Olanda ad accorciare le distanze in una classifica che lo vede attualmente quarto ad un solo punto dal compagno di squadra. Dopo i primi otto round della stagione 2021, Ducati e il Ducati Lenovo Team occupano la seconda posizione sia nella classifica costruttori che nella classifica riservata alle squadre.

“Dopo il GP di Germania, anche questo fine settimana correremo su una pista che, almeno sulla carta, non è tra le più favorevoli per le caratteristiche della nostra moto - commenta Jack Miller. Sono però ottimista perché anche al Sachsenring, dove non eravamo tra i favoriti, siamo invece riusciti ad essere competitivi sia in prova che in qualifica, anche se poi ci è mancato qualcosa in gara. In Olanda, le condizioni meteo saranno una variabile molto importante e, proprio qui sul bagnato nel 2016 ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP. Sarà l’ultima gara prima della pausa estiva, per cui farò del mio meglio per avvicinarmi alla vetta della classifica e chiudere bene questa prima parte della stagione”.



“Sono molto contento di tornare a correre ad Assen, una pista che mi piace molto e dove ho vinto sia in Moto3 che in Moto2, tanto che ce l’ho addirittura tatuata sul braccio! è un tracciato particolare - dichiara Francesco Bagnaia - e le condizioni meteo qui saranno sicuramente un fattore decisivo questo fine settimana. Sulla carta non siamo tra i favoriti, ma anche lo scorso fine settimana in Germania non lo eravamo. Invece, se non fossi partito così indietro in gara al Sachsenring, avrei potuto sicuramente lottare per il podio. Ci riproveremo questo weekend! Siamo a metà campionato, perciò è importante riuscire ad ottenere un altro buon risultato prima della pausa estiva”.