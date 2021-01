MotoGp, il calendario aggiornato: 2 notturne in Qatar, poi si torna in Portogallo

Anche il calendario del Motomondiale deve fare i conti con l'emergenza Coronavirus. Non si correrà in Argentina e negli States

Anche il calendario del motomondiale 2021, proprio come il calendario della F1 2021, deve fare i conti con l’emergenza Coronavirus. Per questo la Fim, la Dorna e l'Irta hanno stilato un nuovo calendario che tiene conto dell’evoluzione della pandemia, dei lockdown e delle quarantene previste per ragioni sanitarie nei vari paesi.

I cambiamenti

Il Mondiale inizierà, come previsto, il 28 marzo in Qatar con una gara notturna, che verrà bissata, e questa è la prima novità, la settimana successiva, domenica 4 aprile.

Come vi avevamo anticipato, saltano le gare in Argentina e negli Stati Uniti, che erano inizialmente in programma l'11 e il 18 aprile. In questa seconda data, invece, si tornerà a correre il Gran Premio del Portogallo, che l'anno scorso fu la gara conclusiva del campionato 2020. La data da fissare da metà luglio e metà agosto è stata, invece, cancellata e il Gp di Indonesia è stato messo tra quelli di riserva.

Si correrà in Italia il 30 maggio al Mugello, mentre il 19 settembre si disputerà il Gran Premio di Rimini e della Riviera Romagnola, a Misano. Restano in calendario, nel mese di ottobre, le trasferte extraeuropee in Giappone, Thailandia, Australia e Malesia.

Il motomondiale, proprio come la F1, si prepara a vivere un'altra stagione in cui dovrà dimostrare tutta la sua capacità organizzativa nel riuscire a garantire lo spettacolo in pista, convivendo con questo difficilissima emergenza mondiale causata dalla pandemia.

Motomondiale 2021: le nuove date aggiornate