MotoGp: Ecco quando verrà svelata la nuova Honda di Marquez e Pol Espargarò

Grande attesa per la presentazione della nuova Honda. La Casa dell’Ala d’Oro, dopo l’amarissima stagione 2020, deve assolutamente rilanciarsi. La nuova moto del team ufficiale per la stagione 2021, a causa delle restrizioni per il Coronavirus, sarà presentata lunedì 22 febbraio in un evento online.

Tutti i dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni. A questo appuntamento non mancherà il nuovo pilota del team Honda Repsol, l’ex Pol Espargarò che non vede l’ora di esordire con la sua nuova moto e parteciperà anche Marc Marquez che sta procedendo nel suo percorso di recupero dalla terza operazione per la frattura dell’omero del braccio destro, dopo la brutta caduta nella gara inaugurale a Jerez e l’affrettato tentativo di rientro nella corsa in programma la settimana successiva. Marquez ha più volte dichiarato che in questo caso non affretterà la data del suo ritorno e che ci sarà soltanto quando avrà recuperato al 100%.

L’attesa per la stagione Honda 2021

Nessuno conosce realmente l’attuale condizione del campione di Cervera. La Honda, se Marquez fosse costretto a saltare la gara inaugurale in programma in Qatar il prossimo 28 marzo o gli appuntamenti successivi, dovrebbe nuovamente sostituirlo con Stefan Bradl. Andrea Dovizioso, unico top-rider attualmente senza una sella, ha più volte dichiarato che sarebbe pronto a rientrare qualora la Honda gli chiedesse di prendere il posto del collega per una o più gare.

Quest’anno più che mai c’è quindi una attenzione crescente sulla Honda e su Marquez in vista del via del Motomondiale.

Il Mondiale di MotoGp inizierà in Qatar il prossimo 28 marzo. Per tutti gli appuntamenti in calendario cliccate qui.