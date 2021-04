MotoGp Doha, scommesse: i favoriti e le quote

Domenica si torna in pista per il secondo appuntamento della stagione. I bookmaker credono in un bis della Yamaha di Vinales. I primi inseguitori sono i Ducatisti con Bagnaia davanti a Miller

Tutti di nuovo in pista. Dopo lo spettacolo della gara inaugurale, la MotoGp non conosce tregua e i protagonisti tornano subito in pista sulla pista di Losail per il Gran Premio di Doha. Stessa pista e una nuova sfida per i piloti del Motomondiale.

MotoGp Doha: le quote

Maverick Vinales dopo la vittoria della scorsa settimana punta ovviamente a confermarsi. I bookmaker sembrano credere nel bis del pilota di Figueres.

Un suo successo, secondo gli analisti di Bwin, è pagato 4 volte la posta. Pecco Bagnaia, l’autore della pole position della scorsa settimana, è il secondo dei favoriti. Il pilota torinese si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio, anche a causa della sabbia e del vento. Al termine della gara, a dispetto del gran risultato, aveva più di un rimpianto. Per questo punta a rifarsi già in questo Gran Premio. Ha altrettanta voglia e gode dello stesso credito il compagno di team, l’altro pilota di Borgo Panigale.

Jack Miller è giunto soltanto settimo nella prima prova in Qatar, a dispetto del tempone stampato nei test e dei buoni numeri stampati in qualifica. Pagato 6 la posta se credete potrebbe essere l’uomo giusto se credete nella voglia di riscatto.

Ma sono davvero tante le quote interessanti proposte in questa fase iniziale del campionato. Joan Mir, il campione del mondo in carica, quarto sul traguardo ma secondo sul rettilineo d’arrivo giusto una settimana fa, promette di non accontentarsi.

Zarco, con la Ducati Pramac, con il grandioso secondo posto dell’esordio ha fatto vedere di avere tutti i numeri per fare bene.

Molto interessanti le quote di Quartararo, che vorrà dare battaglia al compagno di team Vinales e di Franco Morbidelli, che per un problema tecnico è stato costretto a partire dal fondo della griglia nella gara d’esordio. Il Morbido dovrà rompere gli indugi per recuperare punti e non restare attardato in classifica.

MotoGp Qatar: i top e flop

Il suo successo vale 8 volte la posta, 9 una vittoria di Rins. Decisamente meno accreditata una vittoria di Valentino Rossi. I quotisti offrono il trionfo del Dottore a 21 volte la posta.

