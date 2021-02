MotoGp - Ecco la Ducati, la Rossa e i suoi nuovi piloti puntano al Mondiale

Sarà una Ducati "all red", iconica e aggressiva. La presentazione online del Ducati Lenovo Team, che ieri ha incollato tantissimi appassionati, che hanno seguito l'evento in diretta streaming su Ducati.com, sul canale YouTube Ducati e sul canale Sky Sport MotoGp, ha messo subito in chiaro una cosa: la Rossa di Borgo Panigale punta in alto.

L’anno scorso conquistò il titolo costruttori. Quest'anno, dopo l’addio di Andrea Dovizioso e di Danilo Petrucci, ha cambiato la coppia di piloti e punta sull'australiano Jack Miller e sul piemontese Francesco 'Pecco' Bagnaia, per riconquistare il titolo piloti, che le manca dal 2007 quando a vincere fu Casey Stoner.

Per farlo scommette su una nuova Desmosedici che si presenta più aggressiva, grazie ai ritocchi estetici sulle carene. Il regolamento è congelato a causa della crisi ed è consentita una sola evoluzione di aerodinamica rispetto alla stagione scorsa.

I tecnici della Ducati si sono impegnati a fondo per tirare fuori il massimo potenziale dalla ciclistica, dalla elettronica e dall'aerodinamica.

Le dichiarazioni

“Jack Miller e Pecco Bagnaia sono piloti giovani e di talento – ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding - che ci fanno guardare a questa stagione con ottimismo. Loro, insieme a tutti gli altri giovani piloti sulle nostre moto, sono l’esempio più evidente della strategia intrapresa dall’Azienda per le Corse: un incubatore tecnologico avanzato in continua evoluzione dove vengono testati i materiali più sofisticati, i metodi di progettazione più innovativi e dove facciamo crescere i giovani ingegneri, allo scopo di fornire ai nostri clienti moto sempre allo stato dell’arte per quanto riguarda la tecnologia e l’emozionalità d’uso. Aspettiamo con entusiasmo l’inizio della stagione il 28 marzo in Qatar e come sempre #ForzaDucati”.

“L’inizio di una nuova stagione è sempre un momento speciale ed emozionate – spiega Luigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse - e quest’anno lo sarà ancora di più, perché avremo una squadra completamente rinnovata. Avremo con noi due nuovi piloti, Jack Miller e Pecco Bagnaia: entrambi sono dotati di uno straordinario talento, sono giovani, ma hanno già molta esperienza sulla nostra moto. Jack e Pecco hanno un grande potenziale e credo che insieme potremo lottare non solo per difendere il titolo costruttori conquistato nel 2020, ma anche per il titolo piloti. Il regolamento di quest’anno non ci ha permesso di modificare alcune componenti della moto, ma abbiamo comunque potuto lavorare su altri aspetti durante l’inverno per cercare di arrivare pronti all’inizio della nuova stagione con una moto ancora più competitiva.

"Le emozioni che ho provato nel vedere la mia Desmosedici tutta rossa e nell’indossare la mia nuova tuta per la prima volta sono state davvero incredibili! Devo ancora realizzare che quest’anno correrò nella squadra ufficiale Ducati. Ci è voluto un lungo percorso per riuscire ad arrivare – spiega l’australiano Jack Miller - fin qui e vestire finalmente di rosso mi infonde un forte senso di gratificazione, oltre a darmi la giusta motivazione per continuare a lavorare con impegno e dedizione verso i miei obiettivi futuri. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova avventura e cercherò di ottenere dei risultati importanti in questa stagione”.

“Sarà una stagione molto importante per me, perché per la prima volta vestirò i colori di una squadra ufficiale. Sono orgoglioso di essere riuscito a raggiungere questo primo obiettivo e quest’anno cercherò di puntare ancora più in alto in termini di risultati. Poter fare parte della squadra ufficiale Ducati – spiega Francesco Bagnaia - è sempre stato il mio sogno: cercherò di dare il massimo per non deludere le aspettative, sicuro di avere a disposizione tutto quello che serve per essere competitivo fin da subito e poter puntare in alto”.

Pronta a correre

La stagione 2021, che nonostante la persistente emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 al momento conta 19 gran premi confermati, prenderà il via ufficialmente il prossimo 5 marzo in Qatar in occasione di una prima giornata di test riservata ai collaudatori e ai piloti esordienti, alla quale parteciperà Michele Pirro con il Ducati Test Team.

Dal 6 al 7 marzo, sarà invece la volta di Jack Miller e Pecco Bagnaia, che scenderanno in pista per la prima volta con la loro nuova squadra sul Losail International Circuit per le prime due giornate di test ufficiali 2021, alle quali seguiranno altri tre giorni di prove libere, dal 10 al 12 marzo, sempre in Qatar. Il tracciato di Doha farà inoltre da palcoscenico anche ai primi due appuntamenti dell’anno, che si disputeranno come di consuetudine in notturna, dal 26 al 28 marzo e dal 2 al 4 aprile.

Per vedere il calendario completo e aggiornato della MotoGp 2021 cliccate qui