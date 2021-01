Team Repsol, Pol Espargarò non vede l'ora di esordire

Il nuovo compagno di team di Marc Marquez, in una lunga intervista diffusa dalla Honda, racconta le sue emozioni e fissa gli obiettivi per la stagione

Il 28 marzo, quando il campionato del mondo di MotoGp inizierà con la notturna in Qatar, Pol Espargarò farà il suo debutto in gara in sella alla Honda del team Repsol.

Il pilota spagnolo, in una lunga intervista rilasciata al suo stesso team, racconta questo importante passaggio nella sua carriera.

D) Che cosa significa per te indossare per la prima volta i colori del team Honda Repsol?

“Indossare questi colori è qualcosa di straordinario. Da molti anni vedo i migliori piloti del mondo vincere titoli e gare con questi colori. Questi colori significano gloria per me. Significa che hai tutto nelle tue mani. Significa essere dove ogni pilota vuole avere successo e dove tutti i piloti vogliono arrivare. Quando correvo in 125cc, Moto2 e MotoGP, questa squadra era sul podio praticamente ad ogni gara. Vedere questi colori accanto al tuo numero è fantastico. È qualcosa di super speciale.

Fin dall'inizio della mia carriera avevo molto chiaro nella mia mente dove volessi andare, dove dovevo essere e dove avrei voluto vedermi per mettermi alla prova e vedere di cosa ero capace. Il modo migliore per farlo è essere nella migliore squadra del mondo, con la migliore moto del mondo e accanto al miglior pilota del mondo. Penso di arrivare al Repsol Honda Team nel momento migliore della mia carriera. Essere dove vuoi essere, al momento giusto, significa realizzare un sogno e quindi senza dubbio sto realizzando il mio sogno in questo momento."

D) Cosa ne pensi della RC213V da quello che avete visto?

"Ho visto questa moto molte volte in foto e video e vedo che è una moto piuttosto piccola. Queste moto più corte sono quelle moto che puoi gestire come vuoi, tendono a muoversi un po 'di più ma sono il tipo di moto che più mi piace guidare. Hai un grande comando sulla moto, sei tu quello che le dici cosa fare. A volte sicuramente devi forzare la moto a fare una o due cose che non vuole fare, ma è il mio modo di guidare. Mi piace frenare tardi e ho visto che ogni pilota che monta la Repsol Honda riesce a frenare molto tardi e in modo molto aggressivo; questo mi favorisce molto a causa del mio stile di guida."

D) Quali obiettivi ti sei prefissato per la stagione 2021?

"L'obiettivo principale della stagione non può andare diverso da quello di salire sul podio e cercare di vincere gare e anche il titolo mondiale. Dobbiamo migliorare i nostri risultati dello scorso anno, ho avuto un buon anno, ma può essere migliore e farò del mio meglio per farlo. Il primo anno non sarà facile ma non sono venuto al Repsol Honda Team per lottare per i primi sei del campionato, sono venuto qui per raggiungere l'obiettivo più alto della mia carriera che è quello di diventare un giorno Campione del Mondo MotoGP . Sicuramente vincere gare e questo obiettivo può essere raggiunto qui alla Repsol Honda ".

D) Come pensi di poter contribuire al Repsol Honda Team?

"Proverò a dare con il mio atteggiamento proattivo; grande lavoro, grande impegno, passione, amore per questo sport e di sicuro risultati. Dire che siamo felici di finire nella Top 10 non è quello che la squadra si aspetta, e non è quello che mi aspetto. Darò il massimo impegno per realizzare ciò che questa squadra ha fatto negli ultimi anni".

D) Come pensi che sarà il primo test?

"Posso già dire che sarò nervoso, super nervoso, tremante e non credo che dormirò il giorno prima! Questo è un capitolo della mia vita che ho sempre cercato di immaginare. Non vedo l'ora che arrivi la prima volta in sella alla moto, penso che sia un momento che ricorderò per il resto della mia vita e voglio davvero godermelo".

D) Come sarà condividere il box con Marc Marquez?

“Condividere la squadra con Marc (Marquez, ndr) penso che fosse un altro motivo per cui volevo entrare nel Team Repsol Honda. Ho lottato per tanti anni con Marc nelle categorie minori e mi sono divertito tantissimo, sono cresciuto con lui combattendo gara dopo gara e questo fa di me il pilota che sono oggi. Quando combatti contro uno dei più grandi piloti del mondo tendi a migliorare molto più velocemente. Il modo migliore per migliorare te stesso è stare accanto al ragazzo che è come o anche migliore, di te. Ecco perché sono venuto nel team Repsol, voglio vedere il mio livello rispetto a Marc che è sicuramente uno dei migliori in griglia".

D) È un sogno che si avvera?

"Quando immagini spesso di indossare questi colori o di guidare una moto come questa e poi finalmente lo fai, è incredibile. Stai realizzando i tuoi sogni; Sto vivendo il mio sogno. Sì, al 100%."