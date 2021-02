Muore Fausto Gresini, la giornata di dolore della MotoGp

La MotoGp è in lutto. Appena appresa la terribile notizia della morte di Fausto Gresini, che ci ha lasciato a causa del Coronavirus a soli 60 anni, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio.

Qui di seguiamo trovate i messaggi di alcuni dei grandi protagonisti del motomondiale che tanto hanno amato il pilota imolese, capace di laurearsi due volte campione del mondo della 125, nel 1985 e nel 1987 e di essere protagonista anche come team manager, portando al trionfo iridato il giapponese Daijiro Kato (2001), in 250 e gli spagnoli Toni Elia, nel 2010, in Moto2 e Jorge Martin nel 2019 in Moto3. Impossibile raccoglierli tutti se pensiamo a quanto fosse amato Gresini che ha vissuto una vita nel Motomondiale. L'esordio risale al 1982: da allora ha sempre vissuto nel paddock, prima come pilota poi come dirigente della sua squadra.

Carmelo Ezpeleta, Il CEO della Dorna, la società che organizza il Motomondiale, ha detto: "Mi dispiace molto per la scomparsa di Fausto. Era un buon amico e gli volevo molto bene. Ho seguito da vicino le notizie sulle sue condizioni e ho avuto la fortuna di poter parlare con lui anche quando era in ospedale. Mi dispiace molto di avere una perdita come questa nel paddock e voglio inviare le mie condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai membri della sua squadra".

Hoy es un día triste para toda la familia del motociclismo. Todo mi ánimo a los familiares, amigos y @GresiniRacing. DEP Fausto ??

Today is a sad day for the whole motorcycle family. All my encouragement to family, friends and @GresiniRacing. RIP Fausto ??#CiaoFausto https://t.co/EjBug2Yhji — Marc Márquez (@marcmarquez93) February 23, 2021

I am so saddened at the news of Fausto Gresini. The MotoGP community has lost a great man, all our thoughts are with family, friends and colleagues.

May you Rest In Peace ? #FaustoGresini — Casey Stoner (@Official_CS27) February 23, 2021

