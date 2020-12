Flavio Briatore e il durissimo consiglio a Valentino Rossi: "Ritirati"

Il re del Bilionaire, che vanta una carriera di successo come team principal in Formula 1, invita il Dottore a ritirarsi dalla MotoGp per lasciare un buon ricordo

Valentino Rossi deve ritirarsi. Il suggerimento, non richiesto dal Dottore, arriva da Flavio Briatore in un'intervista a 'Radio Radio'. Il Dottore, anche a causa del Covid-19 e dei problemi tecnici alla Yamaha, è reduce da un’annata amara, la peggiore da quando è in Motogp. Briatore sottolinea come con l'età le motivazioni siano inesorabilmente destinate a diminure, proprio come i riflessi che non sono più quelli di una volta. Fa, poi, il paragone con Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti del Milan che, a dispetto dell'età, ancora segna ed è il punto di riferimento in campo e fuori per tutti i compagni di squadra.

Il consiglio di Briatore

L'ex team principal del team Renault è molto diretto: "Vorrei dare un consiglio a Valentino Rossi", dichiara. "Secondo me è meglio che si ritiri così che potremo ricordarlo come un grande campione. Non puoi continuare a correre se non hai nemmeno una moto competitiva, alla fine l'età conta. Il caso di Ibrahimovic è particolare perchè conduce una vita tutta dedicata allo sport".

Briatore, poi, conclude: “Ibrahimovic non sbaglia mai, ma c’è una differenza tra dare un calcio alle caviglie e correre a 300 km orari, mancando una curva e provocando un incidente. Un conto è andare in moto a 300 all’ora cinque centimetri dietro a un altro pilota: i riflessi cambiano e cambia un po’ tutto, anche Ibra oggi sbaglia dei gol che una volta avrebbe segnato”.

Nella prossima stagione, Valentino avrà 42 anni e sarà il pilota più anziano dello schieramento. Correrà per il team Yamaha Petronas e avrà come compagno di squadra il vicecampione del mondo e suo allievo ai tempi dell’Academy VR46, Franco Morbidelli.