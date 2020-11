MotoGp - Iannone squalificato per doping, l'Aprilia lo difende ma sogna Dovizioso

"Ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere. Mi hanno strappato il cuore separandomi dal mio grande amore. Le motivazioni sono prive di senso logico e con dati di fatto sbagliati. Per questo ci sarà luogo e tempo opportuni...perchè di certo non mi arrendo. Sapevo di affrontare i poteri forti ma speravo. Speravo nell'onestà intellettuale e nell'affermazione della giustizia. In questo momento soffro come di più non potrei. Ma chi ha cercato di distruggere la mia vita, presto capirà quanta forza ho dentro il cuore. La forza dell'innocenza e soprattutto...la coscienza pulita. Una sentenza può modificare gli eventi ma non l'uomo".

Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere. Mi hanno strappato il cuore separandomi dal mio grande amore. Le motivazioni sono prive di senso logico e con dati di fatto sbagliati. Per questo ci sarà luogo e tempo opportuni...perché di certo non mi arrendo. Sapevo di affrontare i poteri forti, ma speravo. Speravo nell'onestà intellettuale e nell'affermazione della giustizia. In questo momento soffro come di più non potrei. Ma chi ha cercato di distruggere la mia vita, presto capirà quanta forza ho dentro il cuore. La forza dell'innocenza e soprattutto...la coscienza pulita. Una sentenza può modificare gli eventi ma non l’uomo. 🇬🇧 Today i’ve received the worst injustice i could ever have imagined. They ripped my heart apart from my greatest love. No logical sense on these allegation accompanied by incorrect facts. For this there will be an appropriate place and time ... because I certainly do not give up. I knew I was facing the strong powers, but I was hoping. I was hoping for intellectual honesty and the affirmation of justice. Right now I am suffering at the highest level i could imagine. Whoever has tried to destroy my life will soon understand how much strength I have in my heart. The power of innocence and above all, a clear conscience. A sentence can modify the events but not the MAN.

Andrea Iannone commenta così, sulla sua pagina Instagram, la sentenza del Tas con cui è stato squalificato per doping per 4 anni a partire dal 17 dicembre 2019. La pena iniziale di 18 mesi in primo grado è stata inasprita, come richiesto dall'Agenzia mondiale antidoping. Tutti i risultati ottenuti da Iannone a partire dal 1° novembre 2019 vengono considerati non validi, con tutte le conseguenze che ne derivano, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi.

Nella prima sentenza era stato condannato a 18 mesi di sospensione, che sarebbero scaduti il 16 giugno 2021, sebbene la Federazione nel dispositivo avesse confermato che la presenza della sostanza dopante (il drostanolone) fosse dovuta a una contaminazione alimentare, ovvero carne mangiata da Andrea alla vigilia del Gran Premio della Malesia del novembre 2019.

Il pilota di Vasto, lo scorso 15 ottobre, si era presentato davanti al Tas di Losanna per l'udienza, per presentare appello contro la sospensione iniziale di 18 mesi.

Il Tas di Losanna ha respinto il ricorso del pilota ed ha accolto la richiesta della Wada di inasprire la pena a 4 anni. Iannone non potrà tornare in pista prima del 23 dicembre 2023: la sua carriera al momento sembra compromessa.

L'Aprilia, che lo ha sempre sostenuto e che è stata fortemente danneggiata da questa decisione, ha espresso tutta la sua solidarietà in un comunicato ufficiale.

“Aprilia Racing prende atto della decisione del Tas di Losanna e della sanzione di quattro anni ad Andrea Iannone. I valori etici e sportivi ai quali Aprilia Racing da sempre si ispira non consentono alcuna tolleranza verso pratiche vietate dai regolamenti e impongono l’accettazione e il rispetto delle sentenze anche se, questa volta, si tratta una decisione dura, che pare andare oltre quello che le carte, le evidenze scientifiche e persino la precedente sentenza emessa dalla Federazione Internazionale lasciavano presagire. Aprilia Racing ha scelto, fin dall’inizio di questa vicenda, di rimanere accanto al suo pilota e per coerenza anche in questo momento gli è solidale, avendo creduto e continuando a credere nella sua buona fede".

Aprilia: la casa di Noale sogna Dovizioso per il 2021

Massimo Rivola, l'amministratore delegato di Aprilia Racing, all'interno del comunicato guardo anche al futuro al campionato 2021: "Le sentenze si rispettano e si accettano, anche se molti elementi di questa decisione destano perplessità, anche dal lato prettamente scientifico. Non siamo pentiti di essere rimasti vicini ad Andrea e, anzi, gli siamo vicini anche in questo momento. Questa vicenda, con i suoi tempi così lunghi, ha danneggiato pesantemente Aprilia Racing e le nostre strategie per questa e le prossime stagioni, ora però dobbiamo guardare avanti e abbiamo il dovere di trovare velocemente una soluzione di alto livello, che sposi il progetto iniziato con Andrea e che ci permetta di continuare la nostra crescita, che c’è ed è evidente".

Il nome che fa sognare l'Aprilia è quello di Andrea Dovizioso. Bisognerà riuscire a convincere il pilota forlivese, che soltanto ieri ha rifiutato l'offerta da collaudatore per la Yamaha, dichiarando che il 2021 per lui sarebbe stato un anno sabbatico.

Ma un progetto ambizioso con le giuste garanzie tecniche potrebbe fargli cambiare idea. L’Aprilia cerca un pilota affamato, esperto, vincente. Dovizioso e l'Aprilia, matrimonio in vista?