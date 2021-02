Marquez, il recupero al braccio procede bene: quando tornerà in pista?

Marc Marquez fa passi avanti nel suo percorso di recupero dall’infortunio. Lo confermano gli esami effettuati a 10 settimane di distanza dall’intervento per una pseudoartrosi infetta dell'omero destro: la situazione clinica è favorevole.

I medici hanno valutato i segni radiografici del consolidamento osseo e sono stati soddisfatti dai progressi.

Marquez, nelle prossime settimane, potrà progredire costantemente nel processo di recupero funzionale del braccio operato.

Il ritorno in pista

Un altro passo in avanti per il tanto atteso ritorno in pista. Stavolta il campione della Honda, memore della brutta esperienza del recente passato, non vuole affrettare i tempi di recupero. Tornerà in pista soltanto quando sarà pronto al 100%.

Tra 10 giorni, lunedì 22 febbraio, verrà svelata la nuova Honda durante una presentazione online. Nell'occasione forse si saprà qualcosa di più sui tempi di recupero del suo campione spagnolo e sulla sua presenza alle prime gare della stagione 2021 della MotoGp.