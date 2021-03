Marc Marquez vola in Qatar per il vaccino: ora potrebbe correre la prima gara

L’otto volte campione del mondo procede nel percorso di riabilitazione dall’infortunio all’omero. Non esclude la sua partecipazione alla prima gara dell’anno, in programma il 28 marzo

Marc Marquez non vede l’ora di tornare in pista. L’otto volte iridato prosegue nel suo percorso di recupero dall’infortunio all’omero, conseguenza della caduta nel Gran Premio di Spagna dello scorso luglio a Jerez e dell’affrettato tentativo di rientro. Questa volta il pilota spagnolo non sta forzando i tempi, ma sta pianificando le mosse per poter tornare in sella il prima possibile.

La vaccinazione

Marca racconta il viaggio in Qatar che Marquez ha compiuto sabato scorso. Il pilota della Honda, otto volte campione del mondo, non ha voluto perdere l’opportunità di vaccinarsi che il governo locale e la Dorna hanno messo a disposizione degli uomini del Motomondiale.

Domenica si è allenato nella palestra dell'hotel Rizt Carlton di Doha e ha ricevuto la prima dose del vaccino. Una volta tornato in Spagna ha dichiarato: "Tutta la famiglia della MotoGP ha avuto l'opportunità di vaccinarsi e penso che sia stato un grande lavoro da parte della Dorna - ha detto Marc a Deportes Cuatro -. È una cosa su base volontaria e io ho deciso di farlo: ecco perché ho affrontato questo viaggio, così quando verrà il mio momento in Spagna, la mia dose andrà a qualcun altro".

Ora, dopo i primi giri della scorsa settimana ad Alcarrás con una minimoto, Marquez che ha ricevuto l'ok dei medici, aumenterà l'intensità. Si cimenterà con il dirt track e il motocross per poi girare in circuito e testare i progressi del suo braccio guidando una CBR 600cc e una Honda 1000cc.

In caso di esito positivo potrebbe partecipare alla prima gara in Qatar o alla seconda, in programma la settimana successiva. Sicuramente tornerà nel paese arabo per ricevere la seconda dose della vaccinazione Pfizer.

Sulla possibilità di partecipare alla gara inaugurale della stagione Marquez ha detto: "Non escludo di essere alla prima gara, ma non assicuro nulla, perché in un recupero ci sono sempre alti e bassi”.

Vedremo se Marc Marquez sarà in pista già nella prima gara della stagione, in programma il 28 marzo a Doha. Sale l'attesa per il via del Motomondiale, qui trovate il calendario completo della stagione.