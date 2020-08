Messi lascia il Barcellona? Arrivano le offerte di Marc Marquez (e non solo)

Leo Messi lascerà il Barcellona a fine stagione e l'addio del numero 10 argentino dal club blaugrana ha immediatamente acceso la fantasia dei tifosi di tutto il mondo. Messi ha segnato 444 goal in 485 partite di Liga; nella stagione 2011-2012 ha realizzato 73 reti. Ha conquistato 10 scudetti, 4 Champions, 3 Supercoppe europee e 3 mondiali per club. Nella sua bacheca personale ha, inoltre, sei Palloni d'oro.

Anche Marc Marquez, che da supporter della squadra catalana ha espresso tutto il suo rammarico per la notizia, ha poi provato a consolarsi proponendo una possibile destinazione alternativa all'asso di Rosario.

Il catalano, scherzando, visto l'infortunio che lo terrà lontano dai circuiti per un po' di tempo, gli ha proposto di prendere il suo posto nel team Honda Repsol.

Ovviamente, Leo Messi avrà in carena il numero 10.

Futuro Messi: non solo Marquez, altre 'offerte social' dal mondo dei Motori

Ma, anche nella massima categoria del motomondiale, un po' come nel calcio, la concorrenza è forte e c'è già chi ha presentato una controfferta.

Si tratta di Jack Miller. Il pilota australiano, che il prossimo anno entrerà a far parte del team ufficiale Ducati, sempre giocando con l’ironia social, propone la Rossa, che sta cercando un sostituto per Andrea Dovizioso, a Leo Messi.

Decisamente più freddo, in stile teutonico, il corteggiamento della Mercedes in Formula 1. Il team tedesco, campione del mondo in carica, ha postato un messaggio via Twitter. "Leo, hai mai pensato di trasferirti a Brackley?".

Di una cosa siamo sicuri: una volta deciso di lasciare il Barcellona, a Messi le offerte non mancano.