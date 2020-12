MotoGp - Marc Marquez operato per la terza volta, non rientrerà fino a maggio 2021

Marc Marquez ha deciso di operarsi per la terza volta all’omero destro. A dare per ufficiale la notizia è l’emittente spagnola Antena 3. La news è accreditata ed è confermata da numerosi media iberici e non solo.

Il pilota del team Repsol era stato vittima di una brutta caduta nella gara inaugurale della stagione 2020 a Jerez de la Frontera, rimediando la frattura all'omero del braccio destro. Marquez aveva cercato di rientrare in pista a soli cinque giorni dal grave infortunio, dovendo rinunciare all’impresa nelle qualifiche della gara successiva.

Gli interventi di Marquez

A causa dell'eccessivo stress, nei giorni seguenti ha patito la rottura della placca in titanio che gli era stata inserita nel braccio per rimediare all'infortunio. Marquez è stato così costretto a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico con un recupero che si è rivelato più complicato del previsto.

Soltanto lo scorso 24 ottobre aveva annunciata la fine della stagione. Un Mondiale amaro, quello vinto dal connazionale Mir. Marquez ha chiuso l’annata senza totalizzare nessun punto.

Il nuovo intervento, secondo quanto ha rivelato 'Antena 3' si è svolto nella clinica Rúber Internacional di Madrid.

Per i tempi di recupero si parla di almeno sei mesi. L'otto volte iridato salterebbe quindi i test prestagionali, la prima gara della stagione 2021 in Qatar, la gara in Argentina e quella statunitense.

Il suo obbiettivo sarebbe quello di tornare in pista per la quarta gara della stagione, il Gran Premio di Spagna, in programma a Jerez il prossimo 2 maggio.

++++servizio in aggiornamento++++

Pochi minuti fa la Honda ha diffuso un comunicato che ha confermato la terza operazione. L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Marquez è durato otto ore.