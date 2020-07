MotoGp di Andalusia, dove vedere la gara di oggi in diretta tv e streaming (orari Sky, Dazn e Tv8)

Torna l'appuntamento con il motomondiale, dopo la vittoria di Quartararo della scorsa settimana. Il calendario propone per oggi la gara valida per il MotoGp di Andalusia, nel secondo weekend consecutivo nel circuito di Jerez de la Frontera. Il francese della Yamaha punta al bis, non dovrà fare i conti con Marc Marquez che, a pochi giorni dall'operazione all'omero destro ha provato un rientro lampo, ma senza successo. Il Gran Premio di Andalusia verrà trasmesso in diretta sui canali di Sky e Dazn, mentre in chiaro bisognerà aspettare la differita su Tv. Vediamo insieme tutti i canali e gli orari.

MotoGp di Andalusia, Quartararo in pole

E' Fabio Quartararo a conquistare la pole position nel Gp di Andalusia di MotoGp che si corre domani a Jerez de la Frontera. Il francese della Yamaha Petronas ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche col crono di 1'37''007, alle sue spalle Maverick Vinales, sulla Yamaha ufficiale, 1'37''102, terza la Ducati non ufficiale di Francesco Bagnaia, 1'37''176. Seconda fila per Valentino Rossi, ilo 'Dottore' su Yamaha chiude quinto a 1''37'342, sesto un altro italiano, Franco Morbidelli, 1'37''412, 11esimo Danilo Petrucci, 1'37''906. Partirà invece dalla quattordicesima posizione Andrea Dovizioso uscito nel Q1. Non sarà al via Marc Marquez che non mancava a un Gp dal 2012.

MotoGp di Andalusia, Marquez non ce la fa

"Ci ho provato, quando hai la passione per qualcosa ci devi provare, questa è la mia mentalità - spiega Marquez a Sky Sport -. L'obiettivo era fare più del 100%, volevo capire dove poteva arrivare il mio corpo. Io sono ottimista, per me il bicchiere è sempre mezzo pieno. Ho detto alla Honda che sarei andato a Jerez per provarci, adesso posso dormire tranquillo perché so di averci tentato". Lo afferma Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport, dopo il forfait al Gp di Jerez per il dolore al braccio, con l'omero rinsaldato da pochi giorni. "I tempi sembravano buoni nelle libere, ma quando ho iniziato le qualifiche ho avuto una strana sensazione al braccio, come se avessi il braccio morto. A quel punto ho deciso di fermarmi. Quando mi hanno operato, sono rimasto realista e ho provato a capire come stava il mio corpo. Quando ho iniziato a muovere il braccio, ho provato a fare delle flessioni e ho detto alla Honda che avrei voluto provarci. Durante le qualifiche, però, ho capito che non potevo correre in gara, anche per via del caldo".

MotoGp di Andalusia, dove vedere la gara

La domenica ad alta velocità in Spagna inizierà dalle 8.20, quando avranno inizio i Warm ip della Moto 3 e Moto 2, prima di quelli della MotoGp, previsti per le ore 9.20. Poi avranno inizio le gare, con la diretta del Gran Premio di Andalusia che inizierà alle 14: la gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Moto Gp, canale 208, e sulla piattaforma streaming di Dazn. Oltre a quest'ultima, gli abbonati Sky potranno seguire il MotoGp su pc, tablet e smartphone anche tramite SkyGo.

Per gli appassionati delle due ruote non abbonati a Sky o Dazn, la gara verrà trasmessa in differeta e in chiaro su Tv8, canale 8 del digitale terrestre, a partire dalle ore 17, dopo le gare delle altre categorie.

MotoGp di Andalusia, la gara di oggi: orari e canali

Ecco un riepilogo degli orari e dei canali in cui verrà trasmessa in diretta e in differita la gara di oggi:

MotoGp di Andalusia, domenica 26 luglio: la gara in diretta

8.20 Moto 3, Warm Up, diretta (Sky Sport Moto Gp e Dazn)

8.50 Moto 2, Warm Up, diretta (Sky Sport Moto Gp e Dazn)

9.20 Moto GP, Warm Up, diretta (Sky Sport Moto Gp e Dazn)

10.05, Moto E, Gara, diretta (Sky Sport Moto Gp e Dazn)

11.00, Moto 3, Gara, diretta (Sky Sport Moto Gp e Dazn)

12.20, Moto 2, Gara, diretta (Sky Sport Moto Gp e Dazn)

14.00, Moto GP, Gara, diretta (Sky Sport Moto Gp e Dazn)

MotoGp di Andalusia, domenica 26 luglio: la gara in differita