Motogp oggi in tv, orari Gp della Comunità Valenciana, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

La gara si corre nuovamente sul tracciato di Valencia. Joan Mir ha a disposizione il primo match-ball per diventare campione del mondo. Gli orari per poter seguire la gara in diretta e in differita

I piloti della MotoGp stanno per tornare nuovamente in pista sul circuito di Valencia per il penultimo attesissimo appuntamento del Motomondiale 2020. Dopo la vittoria della scorsa settimana, il Gran Premio d'Europa, Joan Mir è il grande favorito per la vittoria iridata.

Il talentuoso pilota di Palma di Maiorca, che proprio domenica scorsa al Ricardo Tormo ha conquistato il primo successo in carriera nella classe regina, guida la graduatoria iridata con 162 lunghezze con 37 punti di vantaggio dai primi inseguitori, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e Alex Rins (Suzuki).

Maverick Vinales (Yamaha), 121 punti, Franco Morbidelli, 117 punti (Yamaha Petronas) e Andrea Dovizioso (Ducati), 117 punti, non sono ancora matematicamente fuori dalla corsa iridata ma una loro rimonta appare davvero improbabile visti i recenti risultati e il distacco in classifica.

La Suzuki, infatti, sta ormai dimostrando di essere chiaramente la moto migliore del lotto. Proprio per questo la battaglia più accreditata è quella interna al team di Davide Brivio che ha più volte dichiarato che lascerà i suoi piloti liberi di correre senza ordini di scuderia nel pieno rispetto delle regole: sarà la pista a decretare il vincitore di questo avvincente campionato del mondo. Mir a Valencia avrà a disposizione il primo match-ball: il campionato del mondo si concluderà domenica prossima sul tracciato di Portimao in Portogallo.

Da seguire con attenzione la gara di Valentino Rossi, che è reduce da un periodo nero iniziato con la caduta mentre era in seconda posizione a Misano e proseguito con il successivo stop forzato di 2 gare per il Covid, fino al ritiro della scorsa settimana per un problema elettrico alla Yamaha. Il Dottore, inoltre, ha vissuto una settimana tormentata: una volta rientrato in Italia ha temuto di essere nuovamente positivo al Covid, ma fortunatamente i successivi test hanno svelato come fosse un caso di falsa positivà ed è al via del Gran Premio della Comunità Valenciana.

Motogp oggi in tv: orari Gp Europa, dove vederlo

La gara della Motogp di oggi è in programma alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta sui canali Sky (Sky Sport MotoGp, canale 208 di SKy), Per gli abbonati Sky sarà possibile anche vedere la gara in streaming da smartphone, tablet e pc grazie a SkyGo. Anche gli abbonati a Dazn potranno vedere in streaming il Gran Premio in diretta. Per vedere la gara in chiaro invece bisognerà aspettare la differita trasmessa dalle ore 17.35 su Tv8.

Motogp oggi in tv: orari Gp Europa, gli orari di domenica 15 novembre

Diretta

11.00 Moto3 Gara ( Sky Sport MotoGp)

12.20 Moto2 Gara (Sky Sport MotoGp)

14.00 MotoGP Gara (Sky Sport MotoGp, Sky Sport Uno, Dazn, Now Tv)

Differita

14.35 Differita Moto3 Gara (Tv8)

15.55 Differita Moto2 Gara (Tv8)

17:35 Differita MotoGP Gara (Tv8)