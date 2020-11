Motogp oggi in tv, orari Gp Europa, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Si stanno per accendere i motori del Motomondiale per un'altra attesissima gara. Il terzultimo appuntamento della stagione, il Gp d'Europa in programma sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia sarà il primo di tre imperdibili appuntamenti consecutivi con cui verrà deciso il campionato del mondo MotoGp 2020.

La domenica successiva, infatti, si correrà nuovamente sullo stesso tracciato e verrà disputato il Gran Premio della Comunità Valenciana. Gran finale in Portogallo, a Portimao, il 22 novembre.

I campionati sono ancora aperti in tutte e tre le classi con tanti piloti che possono aspirare al titolo.

Nella classifica MotoGp al comando c'è il pilota spagnolo della Suzuki Joan Mir che guida la graduatoria con 137 lunghezze e precede Fabio Quartararo 123 (Yamaha Petronas), Maverick Vinales 118 (Yamaha). Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), vincitore dell'ultima gara il Gp Teruel, ha ora 112 lunghezze e precede Andrea Dovizioso (Ducati), 109 punti e Alex Rins (Suzuki), a quota 106. La lotta mondiale è ristretta a questi sei piloti.

Motogp oggi in tv: orari Gp Europa, dove vederlo

La gara della Motogp di oggi è in programma alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta sui canali Sky (Sky Sport MotoGp, canale 208 di SKy), Per gli abbonati Sky sarà possibile anche vedere la gara in streaming da smartphone, tablet e pc grazie a SkyGo. Anche gli abbonati a Dazn potranno vedere in streaming il Gran Premio in diretta. Per vedere la gara in chiaro invece bisognerà aspettare la differita trasmessa dalle ore 17.05 su Tv8.

Qui di seguito troverete gli orari per poter seguire la gara che sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su DANZ e NOW TV e in differita in chiaro su TV8.

11.00 Moto3 Gara ( Sky Sport MotoGp)

12.20 Moto2 Gara (Sky Sport MotoGp)

14.00 MotoGP Gara (Sky Sport MotoGp, Sky Sport Uno, Dazn, Now Tv)

