MotopGp oggi in tv, dove vedere Gp Brno 2020 in diretta e differita (Sky, Dazn e Tv8)

Ecco il terzo appuntamento della stagione 2020 con la MotoGP: dopo le due gare in Spagna si corre in Repubblica Ceca. Dopo la doppietta di Fabio Quartararo, in testa al Mondiale a punteggio pieno, tutte le Yamaha sono davvero in gran forma. Assente Marc Marquez.

Il weekend di Brno prevede sabato 8 agosto qualifiche Moto 3, Motogp e Moto 2 a partire dalle 12.30. Gare la domenica 9 agosto con alle 11 Moto 3, 12.20 Moto 2 e 14 Motogp. Il Gp Brno 2020 della MotoGp è in diretta sia su Sky Sport Moto gp, canale 208, sia sulla piattaforma Dazn, visibile in streaming sull'apposita app. Differita in chiaro su Tv 8: qualifiche dalle 17.15 di sabato, gare dalle 16.15 di domenica.

Dalle prove libere alle gare, le telecronache di MotoGP saranno di Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini.



Sabato 8 agosto

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2



Domenica 9 agosto

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14.00: gara MotoGP

MotoGp Brno 2020, orari Tv8 (in chiaro)

Sabato 8 agosto

Dalle 17:15: qualifiche. Sintesi di Moto3, Moto2 e Motogp

Domenica 9 agosto

Ore 16:15: gara Moto3

Ore 17:15: gara Moto2

Ore 18.45: gara Motogp

Il circuito di Brno si trova a 14 chilometri a nord della cittadina ceca ed è lungo 5.403 metri con 8 curve a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo più lungo è di 683 metri e in generale è molto adatto alle moto, garantendo traiettorie diverse per tentare il sorpasso in più di una circostanza. Due punti principali di sorpasso in fondo ai due rettilinei, quello del traguardo e quello che porta a curva 3. La parte centrale del tracciato è invece mista, tortuosa soprattutto da curva 5 a curva 8, il finale invece presente tre allunghi, il primo verso curva 10 e una staccata in leggera discesa, poi si va verso la nota esse in salita della 11-12, poi allungo in salita, serve trazione e motore, per la 13 e la 14 che immette sul rettilineo.