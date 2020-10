Motogp oggi in tv: orari Gp Aragon, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Dopo la vittoria di Petrucci in Francia e le difficoltà di Quartararo, la MotoGp va di scena ad Aragon per il gran premio di Aragona sul tracciato di Alcaniz. Il Motomondiale è ancora apertissimo con Quartararo in testa con 115 punti, seguito Joan Mir a 105, terzo Dovizioso a 97, e poi Vinales con 96, Nakagami con 81 e Morbidelli con 77 che possono ancora sperare in un recupero.

Motogp oggi in tv: orari Gp Aragon, dove vederlo

La gara del MotoGp di oggi è prevista per le ore 14 e verrà trasmessa in diretta sui canali Sky (Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky). Per gli abbonati Sky sarà possibile anche vedere la gara in streaming da smartphone, tablet e pc grazie a SkyGo. Anche gli abbonati a Dazn potranno vedere in streaming il gran premio in diretta. Per vedere la gara in chiaro invece bisognerà aspettare la differita delle 19.20 in onda su Tv8.

