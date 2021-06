MotoGp oggi in tv, orari Gp Assen: dove vedere tutto in diretta e in differita

Gli orari del Gran Premio per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista

La MotoGp torna in pista per l’ultimo Gran Premio prima di una lunghissima pausa estiva, fino ai primi di agosto. I piloti del motomondiale correranno ad Assen dove si disputerà il Gran Premio d’Olanda. Una pista che fa parte della Storia del Motomondiale ed è presente nel calendario iridato sin dalla prima edizione del 1949.

Dopo 9 gare al comando della graduatoria iridata c’è il francese della Yamaha Fabio Quartararo con 131 punti. Il primo degli inseguitori, a quota 109, è Johann Zarco. Il francese del team Pramac Racing, satellite Ducati, è stata la sorpresa di inizio stagione: ora è una solida realtà. Alle spalle dei due transalpini ci sono le due Ducati ufficiali di Jack Miller, 100 punti e di Francesco Bagnaia, a quota 99 lunghezze.

La vittoria di Marc Marquez ha acceso ulteriormente questa stagione MotoGp. Chi trionferà nel Gran Premio d’Olanda. Qui di seguito trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp Assen: gli orari

Il Gran Premio di Olanda sarà trasmesso come sempre in diretta su Sky e in streaming su DAZN. La gara sarà, inoltre, in diretta in chiaro su Tv8:

Sabato 26 giugno

ore 14: qualifiche MotoGp (diretta su Sky Sport, Dazn; differita su Tv8 dalle ore 16.30);

domenica 27 giugno