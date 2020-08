MotoGp oggi in tv: orari Gp Austria, dove vedere tutto in diretta e differita (Sky e Tv8)

Torna il grande spettacolo del motomondiale. Questo weekend MotoGp in Austria. Gara domenica 16 agosto 2020 alle ore 14 su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno. Meteo variabile in questi giorni sul circuito di Spielberg, il che aggiunge imprevedibilità alla gara. Il grande assente è sempre Marc Marquez: il campione del mondo dovrebbe tornare in pista a settembre per la prima gara di Misano. Il Red Bull Ring è uno storico autodromo situato in Austria, nelle vicinanze di Spielberg. L'impianto è stato riammodernato negli ultimi anni.

Il medesimo circuito sarà teatro anche del quinto appuntamento della stagione 2020 in programma dal 21 al 23 agosto, denominato Gran Premio della Stiria. Per le Ducati è il weekend della verità: nelle quattro edizioni del Gran Premio disputate fino ad oggi la casa di Borgo Panigale ha sempre trionfato sul tracciato di Spielberg. Lo scorso anno il capolavoro di Andrea Dovizioso, con un sorpasso magistrale all’ultima curva su Marc Márquez.

MotoGp oggi in tv: orari diretta Sky/Dazn e differita Tv8 del Gp Austria 2020

Su che rete seguire in diretta tutto il fine settimana dei motori

Sabato 15 agosto – Prove libere 3/4 e Qualifiche 1/2

09.55-10.40 – MotoGp, Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP/Dazn)

13.30-14.00 – MotoGp, Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP/Dazn)

14.10-14.25 – MotoGp, Qualifica 1 (diretta su Sky Sport MotoGP/Dazn)

14.35-14.50 – MotoGp, Qualifica 2 (diretta su Sky Sport MotoGP/Dazn)

Domenica 16 agosto – Warm Up e Gara

09.40-10.00 – MotoGp, Warm Up (diretta su Sky Sport MotoGP/Dazn)

14.00 – MotoGp, Gara (diretta su Sky Sport MotoGP/Dazn)

18.45 – MotoGp, Gara in differita su Tv8

Dalle prove libere alle gare, le telecronache della MotoGP saranno affidate a Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Su Sky le telecronache dei GP nel 2020 godono di una postazione super tecnologica e innovativa, che diventa parte del racconto: nasce la Virtual pitlane, con tutti i dati possibili per raccontare e seguire l’attività in pista come a un metro dall’asfalto. Le voci dai box saranno raccolte da Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. Le analisi tecniche saranno sempre più accurate, semplici e accessibili grazie alla Sky Sport Bike, una vera MotoGP nel grande studio pre, post gara e approfondimenti, punto di riferimento e di incontro per piloti, tecnici e opinionisti.

MotoGp Austria 2020, diretta streaming

Il Gp Austria 2020 sarà inoltre trasmesso in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN.

Classifica 2020 MotoGp

Pos. Motociclista Punti Vitt. Podi 1 F. Quartararo Yamaha 59 2 2 2 M. Vinales Yamaha 42 0 2 3 F. Morbidelli Yamaha 31 0 1 4 A. Dovizioso Ducati 31 0 1 5 B. Binder KTM 28 1 1