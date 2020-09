MotoGp oggi in tv: orari Gp Emilia Romagna, dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Un campionato combattutissimo e senza tregua. Dopo l'avvincente gara di domenica scorsa, con la vittoria di Franco Morbidelli davanti a 'Pecco' Bagnaia e il quarto posto di Valentino Rossi, la MotoGp torna nuovamente in pista in questo fine settimana sulla pista dedicata a Marco Simoncelli.

Da quando Marc Marquez è stato costretto a fermarsi a causa dell'infortunio, in campionato regna l'incertezza assoluta.

Fabio Quartararo, il giovane francese del team Yamaha Petronas che aveva stupito tutti con la doppietta nelle prime due gare a Jerez, è in netta difficoltà. Andrea Dovizioso, che ha approfittato dei problemi del transalpino per prendersi la vetta del campionato, nella sua ultima stagione in Ducati non sembra avere ancora trovato il feeling delle annate migliori dove era stato l'unico ad opporsi a Marquez.

Il forlivese, nell'ultimo test che si è svolto a Misano in settimana, ha avuto sensazioni confortanti, precedendo un Maverick Vinales che ha lo stesso bisogno di ritrovare risultati positivi.

Valentino Rossi spera questa volta che non sbuchi un Mir a sei curve dalla bandiera a scacchi a soffiargli il podio. Ma come sempre in questo campionato regna un equilibrio assoluto: sarà il cronometro ad emettere il suo verdetto.

E' una bagarre bellissima dove contano velocità, esperienza e talento, uno spettacolo assicurato.

La gara sarà trasmessa domenica in diretta in chiaro dalle ore 14 su Tv8. Si potrà vedere in streaming su DAZN e su NOW TV e come sempre sul canale dedicato di SKY (Sky Sport Uno).

MotoGp oggi in tv: orari Sky e Tv8 Gp Emilia Romagna

SABATO (copertura integrale su Sky Sport MotoGp, canale 208, e su Dazn):

9:00-9:40 Moto3 (prove libere 3)

9:55-10:40 MotoGp (prove libere 3)

10:55-11:35 Moto2 (prove libere 3)

11:45-12:25 Enel MotoE (E pole, diretta Tv8)

12:35-12:50 Moto3 (qualifiche 1, diretta Tv8)

13:00-13:15 Moto3 (qualifiche 2, diretta Tv8)

13:30-14:00 MotoGp (prove libere 4, diretta Tv8)

14:10-14:25 MotoGp (qualifiche 1, diretta Tv8)

14:35-14:50 MotoGp (qualifiche 2, diretta Tv8)

15:10-15:25 Moto2 (qualifiche 1, diretta Tv8)

15:35-15:50 Moto2 (qualifiche 2, diretta Tv8)

16:15-16:50 Enel MotoE (Gara 1 – 7 giri, diretta Tv8)

DOMENICA (copertura integrale su Sky Sport MotoGp, canale 208, e su Dazn):

8:20-8:40 Moto3 Warm Up

8:50-9:10 Moto2 Warm Up

9:20-9:40 MotoGp Warm Up

10:05 Enel MotoE (Gara2 – 7 giri, diretta Tv8)

11:00 Moto3 (Gara 23 giri, diretta anche Tv8)

12:20 Moto2 (gara 25 giri, diretta anche Tv8)

14:00 MotoGp (gara 27 giri, diretta anche Tv8)

