MotoGp oggi in tv: orari Gp Misano, dove vedere tutto in diretta in chiaro (Sky e Tv8)

Torna il grande spettacolo del motomondiale con il weekend più importante dell'anno per gli appassionati italiani di motociclismo. La MotoGp arriva infatti a Misano per il Gran Premio di San Marino e Riviere di Rimini. Partenza della gara domenica 13 settembre 2020: partenza alle ore 14 con la diretta da seguire su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno.

Grande attesa per Andrea Dovizioso che cercherà in tutti i modi di acciuffare la vetta del mondiale.

Di seguito tutti gli orari del weekend con le qualifiche di sabato e le gare di domenica. Il tutto verrà trasmesso su Sky Sport MotoGP canale 208 e su Tv8 per la maggior parte in diretta.

MotoGp oggi in tv: orari diretta Sky del Gp Misano 2020

Sabato 12 settembre

ore 8:55 prove libere 3 Moto3

ore 9:50 prove libere 3 MotoGP

ore 10:50 prove libere 3 Moto2

ore 12:30 qualifiche Moto3

ore 13:30 prove libere 4 MotoGP

ore 14:10 qualifiche MotoGP

ore 15:10 qualifiche Moto2

ore 16:00 MotoE

Domenica 13 settembre

ore 8:15 warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

ore 10:00 gara MotoE

ore 11:00 gara Moto3

ore 12:20 gara Moto2

ore 14:00 gara MotoGP

MotoGp oggi in tv: orari diretta Tv8 del Gp Misano 2020

sabato 12 settembre

ore 12:35 qualifiche Moto3 (diretta)

ore 13:30 prove libere 4 MotoGP (diretta)

ore 14:10 qualifiche MotoGP (diretta)

ore 16:45 qualifiche Moto2 (differita)

domenica 13 settembre

ore 10:00 gara MotoE (diretta)

ore 11:15 gara Moto3 (diretta)

ore 12:15 gara Moto2 (diretta)

ore 14:05 gara MotoGP (diretta)

MotoGp Misano 2020, diretta streaming

Il Gp Austria 2020 sarà inoltre trasmesso in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN.

MotoGp Misano, la classifica

Classifica davvero cortissima con Fabio Quartararo, al momento leader con 70 punti. Il francese, vincitore delle due gare inaugurali ad Jerez, è insidiato da Andrea Dovizioso (Ducati) a 67 lunghezze, pronto a dare battaglia per legittimare le sue ambizioni iridate nell'anno di addio alla Ducati. In terzo posizione (56 punti) proverà nuovamente a dire la sua il futuro Ducatisti Jack Miller. Tanti i piloti da tenere d'occhio: dal vincitore del Gran Premio della Repubblica Ceca, Binder (KTM), alla sorpresa del Gp di Stiria, Oliveira (KTM Tech3), a Pol Espargarò (KTM), alle Suzuki di Mir e Rins. Sarà in cerca di riscatto anche Vinales, dopo l'incidente a causa del problema ai freni e le ultime opache prestazioni. La Honda, che senza Marquez sta vivendo un preoccupante periodo prolungato di lontananza dal podio, si aspetta molto da Takaaki Nakagami e spera in un riscatto di Crutchlow che sta vivendo un difficile inizio di stagione.

Davanti ai 10.000 fan che torneranno a Misano, nel rispetto della normativa anti-Covid, Valentino Rossi cercherà di regalarsi un'altra impresa nella prima delle due gare di casa. Gli spettatori potranno partecipare alle giornate per assistere alla sfida tra le tre classi MotoGP, Moto2 e Moto3.

