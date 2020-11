Motogp oggi in tv: orari Gp Portogallo, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

L'ultimo appuntamento del Motomondiale andrà in scena sul nuovo tracciato di Portimao. Gare da non perdere: la Motogp è in programma alle ore 15, con diretta anche in chiaro. Tutte da seguire Moto3 e Moto2 con in palio i titoli iridati

Un avvincente Mondiale sta per recitare il suo ultimo atto. Nell'anno della pandemia il Motomondiale ha regalato spettacolo con gare incerte e appassionanti. L'assenza di Marc Marquez, infortunatosi nella prima gara a Jerez, ha lasciato il trono vacante dopo tanti anni di dominio.

Nell'incerta lotta iridata, segnata dai tanti vincitori a ogni appuntamento, alla fine è emerso la costanza di Joan Mir, che ha conquistato il titolo grazie a un'ottima serie di podi e all'importante successo ottenuto due settimane fa sul tracciato di Valencia, dove ha dimostrato di saper anche vincere.

Il pilota della Suzuki, indubbiamente la moto più forte e equilibrata del lotto, è diventato campione del mondo nell'ultima gara sul tracciato di Cheste. Ha gestito la pressione e il settimo posto finale gli è valso il meritato titolo di campione del mondo.

A Portimao sarà una gara spettacolare su una pista bellissima. Sul tracciato dell'Algarve, lungo 4.684 metri e largo 18 metri, quest'anno si è già disputato l'emozionante Gran Premio di F1, la gara in cui Lewis Hamilton ha superato il record di vittorie in F1 di Michael Schumacher. Si tratta di un tracciato che ha tantissimi saliscendi, in cui i punti di corda si vedono soltanto all'ultimo.

Motogp Portogallo: la diretta delle gare di Portimao

Saranno, pertanto, esaltati i grandi piloti, quelli che sapranno adattarsi meglio a una nuova pista così impegnativa.

La gara della MotoGp, in programma domenica alle ore 15, (diretta su Sky e Tv8 in chiaro) sarà tutta da seguire per non perdere lo spettacolo che saranno capaci di regalare il nuovo campione del mondo e tutti gli altri protagonisti della stagione. Morbidelli, vincitore dell'ultima gara, è ancora in lotta per il secondo posto con Rins.

Ancora più importante la posta in palio nelle classi minori. In Moto3 lo spagnolo Albert Arenas è al comando della classifica generale con 170 lunghezzi ma è tallontato dal giapponese Ai Ogura (8 lunghezze di distacco) e dal nostro Tony Arbolino (11 punti di distacco).

In Moto2, Enea Bastianini, che il prossimo anno correrà nel nuovo team Ducati in MotoGp, si presenta all'ultimo appuntamento in calendario da leader del Mondiale.

Ma dietro di lui ci sono Sam Lowes, staccato di 14 lunghezze e il suo futuro compagno di squadra in MotoGp, Luca Marini, il fratello di Valentino, che ha 23 punti di distacco.

Le gare di questo appassionante ultimo appuntamento del Motomondiale saranno tutte da seguire. Qui di seguito gli orari:

Motogp oggi in tv: orari Gp Portimao, dove vederlo

Venerdì 20 novembre

10.00-10.55 Moto3 Prove libere 1

11.10-12.20 MotoGP Prove libere 1

12.35-13.30 Moto2 Prove libere 1

13.50-14.45 Moto3 Prove libere 2

15.00-16.10 MotoGP Prove libere 2

16.25-17.20 Moto2 Prove libere 2

Sabato 21 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.35-14.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30-15.00 MotoGP Prove libere 4

15.10-15.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10-16.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 22 novembre

10.00-10.20 Moto3 Warm Up

10.30-10.50 Moto2 Warm Up

11.00-11.20 MotoGP Warm Up

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

TV8

Sabato 21 novembre

13.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 22 novembre

12.00 Diretta Moto3 Gara

13.20 Diretta Moto2 Gara

15. Diretta MotoGP Gara

servizio in aggiornamento