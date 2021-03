Motogp oggi in tv, orari Gp Qatar: dove vedere tutto in diretta e in differita (Sky, Dazn e Tv8)

Finalmente l'attesa è finita. La MotoGp torna in pista con la prima gara del campionato in Qatar. Gli appassionati non vedono l’ora di vedere i loro beniamini scendere in pista per la prima gara della stagione

Finalmente l'inverno è finito. La MotoGp riaccende i motori per la gara inaugurale della stagione il Gran Premio del Qatar sulla pista di Losail. Tutti inseguono Joan Mir, il campione del mondo in carica che con la sua Suzuki dovrà difendere il titolo di campione del mondo da una nutrita pattuglia di inseguitori. Il suo primo rivale, come spesso si dice, è il compagno di squadra, Alex Rins, che ha voglia rivincita con l'altra Suzuki dopo l'occasione sfumata nel finale della passata stagione. Per il titolo non si può non considerare Franco Morbidelli, strepitoso protagonista un anno fa nella seconda parte di campionato. Il pilota del team Petronas quest'anno farà coppia con Valentino Rossi: il duo Allievo e Maestro promette spettacolo.

Ma Mir dovrà guardarsi anche da Marc Marquez, che sembra prossimo a rientrare dopo il brutto infortunio all'omero che l'ha tenuto lontano dalle gare per tanto tempo. Il pilota di Cervera, che salterà le prime due gare della stagione in Qatar, rientrerà in pista potrebbe rientrare per la terza gara della stagione, il Gran Premio del Portogallo.

Vedremo se sarà subito pronto per dare manforte ai compagni di marca della Honda e per vedersela con l'agguerritissima concorrenza di Yamaha, Ducati, Ktm e Aprilia. Quest'anno sono tanti i possibili vincitori e molti i piloti italiani sulla griglia di partenza. Due sono le certezze: ci divertiremo e ci sarà bagarre.

Qui trovate gli orari per non perdere neppure un minuto della MotoGp in programma nel weekend.

Motogp oggi in tv: orari Gp Qatar, dove vederlo

Le qualifiche del Gran Premio del Qatar sono in programma sabato 27 marzo alle ore 18. (Q1 dalle 18 alle 18.15, Q2 dalle 18.25 alle 18.40).

La gara inaugurale della Motogp, il Gran Premio del Qatar, è in domenica 28 marzo alle ore 19 e sarà trasmessa in diretta sui canali Sky (Sky Sport MotoGp, canale 208 di SKy), Per gli abbonati Sky sarà possibile anche vedere la gara in streaming da smartphone, tablet e pc grazie a SkyGo. Anche gli abbonati a Dazn potranno vedere in streaming il Gran Premio in diretta.

Per vedere la gara in chiaro invece bisognerà aspettare la differita trasmessa dalle ore 23.15 su Tv8.

MotoGp Qatar

Qualifiche: sabato 27 marzo ore 18 diretta su Sky Sport e Dazn, differita su TV dalle 21.30;

Gara: domenica 28 marzo diretta su Sky Sport MotoGp e Dazn alle 19, differita su TV8 alle 23.15.

