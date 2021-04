Motogp oggi in tv, orari Gp Doha: dove vedere la gara in diretta (Sky, Dazn e Tv8)

Non c'è tregua in MotoGp. I piloti della classe regina del Motomondiale sono nuovamente pronti a sfidarsi sulla pista di Losail. Come seguire tutto in diretta

È passata una sola settimana e i piloti della MotoGp, dopo la gara inaugurale, sono nuovamente pronti a sfidarsi in Qatar, sulla pista di Loisail. Alcuni cercano conferme, altri hanno già bisogno di un immediato riscatto. Si corre sulla stessa pista: il Gran Premio assume la denominazione di Gp di Doha.

Motogp oggi in tv: orari Gp Doha, dove vederlo in tv (Sky Dazn Tv8)

Il favorito numero uno, anche secondo i quotisti, è il vincitore della scorsa settimana, Maverick Vinales. Il pilota della Yamaha ha dimostrato di essere in grande forma con un’ottima gestione tattica della gara. Ha gestito molto bene il consumo delle gomme per poi andare a riprendere le Ducati, tradizionalmente favorite su questa pista.

Francesco Bagnaia, autore della pole-position una settimana fa e ottimo terzo sul traguardo, è stato tra i più penalizzati dalle basse temperature di domenica scorsa e dalla sabbia in pista. Vedremo se stavolta le mutevoli condizioni del deserto potranno favorirlo.

Il pilota torinese è tra i maggiori accreditati per la vittoria, insieme al compagno nel team Ducati Miller, da cui ci si aspetta un riscatto e dall’altra Yamaha ufficiale, quella del nizzardo Quartararo. Dopo il sorprendente secondo posto della scorsa settimana è da tenere d’occhio Johann Zarco. La gara di Doha è importantissima per molti team chiamati a riscattarsi: in primis la Yamaha Petronas di Rossi e Morbidelli e la Honda, ancora orfana di Marc Marquez. Anche la KTM deve mostrare segnali di crescita dopo un esordio davvero negativo.

Il Gran Premio di Doha sarà trasmesso in diretta su Sky Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208), che copriranno l’intero weekend e su Dazn, che seguirà tutto tranne i warm-up. Questa prova del campionato sarà in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che trasmetterà in diretta le qualifiche e la gara.

Qualifiche: sabato 3 aprile ore 19 diretta su Sky Sport, Dazn e TV8

Gara: domenica 4 aprile ore 19 diretta su Sky Sport, Dazn e TV8

Il via della Moto3 è alle ore 16, la gara di Moto2 alle 17.20.

Per gli abbonati sarà anche possibile seguire la gara in streaming sull'app SkyGo. Inoltre la corsa di Losail sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma online DAZN.

MotoGp Doha: la griglia di partenza

Una qualifica da sogno per Jorge Martin e per il team Ducati Pramac di Paolo Campinoti. Il vincitore del campionato 3 nel 2018, domani scatterà davanti a tutti. Un grandissimo risultato per un pilota che è al debutto nella classe regina e che disputava oggi la sua seconda qualifica tra i grandi.

Il giovane pilota iberico, classe 1998, ha messo tutti in fila. Al suo fianco scatterà il suo compagno di team, Johann Zarco che, dopo il secondo posto ottenuto una settimana fa, è tra i grandi favoriti. In prima fila ci sarà anche il vincitore di gara 1 lo Yamahista Maverick Vinales, oggi terzo.

Qui trovate la griglia di partenza del Gran Premio di Doha