MotoGp oggi in tv, orari Gp Sachsenring: dove vedere tutto in diretta e in chiaro

Gli orari del Gran Premio di Germania per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista

La MotoGp torna in pista per il penultimo Gran Premio prima di una lunghissima pausa estiva, fino ai primi di agosto. I piloti del motomondiale saranno protagonisti di due gare consecutive in Germania e in Olanda, che saranno importantissime per il prosieguo della stagione. La prima gara, domenica 20 giugno, è in programma sulla pista del Sachsenring. Poco più di 3,5 chilometri, che sono sinonimo di gare adrenaliniche e emozionanti.

Dopo 7 gare al comando della graduatoria iridata c’è il francese della Yamaha Fabio Quartararo. Il primo degli inseguitori, a quota 101, è Johann Zarco. Il francese del team Pramac Racing, satellite Ducati, è stata la sorpresa di inizio stagione: ora è una solida realtà. Alle spalle dei due transalpini ci sono le due Ducati ufficiali di Jack Miller, 90 punti e di Francesco Bagnaia, 88 lunghezze.

Quartararo vincendo entrambe le gare darebbe una grande dimostrazione di forza. Il Mondiale è lungo ma i suoi avversari se vogliono lottare per il titolo sono obbligati a rispondere presente. La battaglia si annuncia molto interessante.

MotoGp Sachsenring: gli orari

Il Gran Premio di Germania sarà trasmesso come sempre in diretta su Sky e in streaming su DAZN. La gara sarà, inoltre, in diretta in chiaro su Tv8:

Sabato 19 giugno

ore 14: qualifiche MotoGp;

domenica 20 giugno

gara MotoGp: ore 14.

Qui trovate il link per seguire la gara in diretta streaming.