MotoGp oggi in tv, orari Gp Silverstone: dove vedere gara e qualifiche in diretta e in differita

Il motomondiale fa tappa in Gran Bretagna: ecco tutte le informazioni per seguire le emozioni del MotoGp in diretta e in differita

Tornano le emozioni del motomondiale con il Gran Premio di Silverstone, in Gran Bretagna, che lo scorso anno non venne disputato a causa dell'emergenza Covid: l'ultimo a trionfare sul tracciato britannico fu Alex Rins. Domenica 29 agosto avranno luogo le gare, ma già oggi, sarà possibile seguire le qualifiche: vediamo insieme come seguire tutte le emozioni del Gp di Gran Bretagna.

MotoGp Silverstone 2021: tutti gli orari

La gara sarà un altro duello tra Ducati e Yamaha. Fabio Quartararo è ancora primo in classifica, inseguito da Bagnaia e Mir. Ma dove si possono vedere le qualifiche e la gara? Tutte le immagini in diretta del MotoGp di Gran Bretagna verranno trasmesse in diretta sui canali Sky e in streaming su Dazn, mentre su Tv8 andranno in onda in differita. Ecco tutti gli orari.

MotoGp Gran Bretagna 2021: gli orari di sabato 28 agosto

Ore 13.35: Qualifiche Moto3 (Diretta Sky-Dazn)

Ore 15.10: Qualifiche MotoGp (Diretta Sky-Dazn)

Ore 16.05: Qualifiche Moto2 (Diretta Sky-Dazn)

Ore 17:00: Qualifiche MotoGP (Differita in chiaro su TV8)

MotoGp Gran Bretagna 2021: gli orari domenica 29 agosto

Domenica 29 agosto sarà il momento delle gare. Ecco tutti gli orari, sia per gli abbonati Sky e Dazn, che per chi vedrà l'evento in chiaro su Tv8